Chi tiết xe máy điện Suzuki E Access, giá nhỉnh 52 triệu đồng

Suzuki E Access được bán ra tại thị trường Ấn Độ, thiết kế tựa như xe ga chạy xăng. Mẫu xe điện này của Suzuki có giá khởi điểm khoảng 190.762 Rupee (khoảng 52,7 triệu đồng). Xe sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và được trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS).

Mẫu xe điện E Access được phát triển dựa trên nền tảng của Access 125 – dòng xe tay ga bán chạy của Suzuki. Thiết kế vẫn giữ phong cách truyền thống quen thuộc nhưng được bổ sung các chi tiết hiện đại nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc xe điện. Xe có khả năng di chuyển quãng đường 95 km/một lần sạc, phù hợp với việc đi lại ở khoảng cách gần.

Suzuki E-Access được trang bị màn hình TFT LCD màu hiển thị rõ nét cả ngày lẫn đêm, hỗ trợ kết nối Bluetooth và cung cấp dữ liệu vận hành theo thời gian thực. Xe có nhiều chế độ lái giúp tối ưu hiệu suất hoặc tiết kiệm năng lượng tùy nhu cầu. Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Về khug gầm và vận hành, Suzuki E Access sử dụng bánh xe hợp kim 12 inch đi kèm lốp không săm. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có khả năng điều chỉnh tải trọng. Cấu hình này hướng đến sự ổn định và thoải mái khi vận hành trong thành phố.

Về ưu điểm, Suzuki E Access có pin LFP có tuổi thọ cao và độ tin cậy tốt. Trong khi đó, màn hình TFT màu hiện đại, hỗ trợ Bluetooth. Tốc độ tối đa của xe đạt 71 km/h đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, xe cũng không tránh khỏi những hạn chế: Quãng đường 95 km mỗi lần sạc chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ; Giá bán khá cao, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh; Thiết kế thiên về sự an toàn, có thể chưa đủ hấp dẫn với khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, nhìn chung Suzuki E-Access đánh dấu bước tiến đầu tiên của Suzuki trong phân khúc xe tay ga điện. Mẫu xe kế thừa sự thực dụng và độ tin cậy của Access 125, đồng thời sở hữu công nghệ pin LFP bền bỉ cùng màn hình TFT hiện đại.

Mặc dù vậy phạm vi hoạt động và giá bán vẫn là những yếu tố cần cải thiện để cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các đối thủ như TVS iQube, Ola S1, Ather 450X, Bajaj Chetak hay Honda Activa Electric.