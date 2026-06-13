So kè với Mitsubishi Xpander, Honda BR-V lộ rõ ưu nhược điểm gì?

Honda BR-V hiện có giá niêm yết dao động từ 629-705 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander có đa dạng phiên bản hơn, và giá bán cũng mềm hơn hẳn, với mức khởi điểm dao động từ 560-699 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Về thiết kế, BR-V mang phong cách SUV hiện đại nhưng khá trung tính, không quá nổi bật song có ưu điểm là bền dáng và tạo cảm giác chắc chắn. Trong khi đó, Xpander sở hữu ngoại hình cá tính hơn với ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng, khoảng sáng gầm cao từ 205–225 mm và phiên bản Cross đậm chất SUV, phù hợp với những khách hàng thích sự mạnh mẽ và trẻ trung.

Bên trong cabin, Xpander chiếm ưu thế về độ rộng rãi và tính thực dụng. Không gian ba hàng ghế thoáng hơn, hàng ghế thứ ba sử dụng thoải mái hơn BR-V, đồng thời khả năng gập ghế linh hoạt và nhiều hộc chứa đồ giúp mẫu xe này phù hợp cho gia đình đông người hoặc kinh doanh dịch vụ.

Ngược lại, BR-V có nội thất hoàn thiện tốt, ghế da tiêu chuẩn và cảm giác ngồi cao cấp hơn, nhưng màn hình giải trí 7 inch khá nhỏ và hàng ghế cuối tương đối chật, chỉ phù hợp với trẻ em hoặc người có vóc dáng nhỏ.

Ở khả năng vận hành, Honda BR-V nhỉnh hơn nhờ động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực, mạnh hơn đáng kể so với mức 104 mã lực của Xpander. Kết hợp cùng hộp số CVT, BR-V cho cảm giác tăng tốc tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, khi cần tăng tốc mạnh, động cơ thường duy trì vòng tua cao dẫn đến tiếng ồn vọng vào cabin khá rõ. Trong khi đó, Xpander không nổi bật về sức mạnh nhưng lại ghi điểm nhờ hệ thống treo êm ái, vô lăng nhẹ, bán kính quay đầu nhỏ và khoảng sáng gầm cao, giúp xe dễ sử dụng trên nhiều điều kiện đường sá.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở trang bị an toàn. Honda BR-V đang là một trong những mẫu MPV có công nghệ an toàn tốt nhất phân khúc khi được trang bị tiêu chuẩn gói Honda SENSING với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra còn có hệ thống LaneWatch hỗ trợ quan sát điểm mù.

Trong khi đó, Xpander chỉ dừng ở các công nghệ an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera 360 độ trên một số phiên bản cao cấp, chưa thể sánh với BR-V về mức độ hỗ trợ người lái.

Đánh giá tổng thể có thể thấy, Honda BR-V phù hợp với những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành, cảm giác lái và đặc biệt là công nghệ an toàn hiện đại. Nhược điểm của xe là không gian hàng ghế thứ ba hạn chế và trang bị giải trí chưa thực sự nổi bật. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander là lựa chọn thực dụng hơn nhờ nội thất rộng rãi, gầm cao, chi phí sử dụng thấp và phù hợp cho cả gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ, nhưng động cơ yếu hơn và hệ thống an toàn chưa toàn diện bằng đối thủ Honda.