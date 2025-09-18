Doanh số Yaris Cross "thăng hoa" trong năm 2025

Kết thúc năm 2024, Toyota đã bán được tổng cộng 11.174 chiếc Yaris Cross, xếp thứ hai trong phân khúc SUV hạng B tại nước ta, chỉ kém Mitsubishi Xforce - mẫu xe được đánh là "ngôi sao sáng" trong năm 2024. Tuy nhiên sang năm 2025, hào quang của Xforce dường như đang bị lu mờ bởi doanh số sụt giảm liên tục, trong khi đó Yaris Cross lại có bứt tốc ngoạn mục.

Ngay từ đầu năm 2025, Toyota đã tích cực thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ 50% cho Yaris Cross. Nhờ đó, tùy phiên bản mà người mua sẽ tiết kiệm được 33 - 38 triệu đồng, đây là đòn bẩy khá lớn dẫn tới việc người mua ra quyết định lựa chọn Yaris Cross.

Trừ hai tháng đầu năm (trùng với dịp Tết Nguyên Đán), doanh số các tháng trong năm 2025 tính cho tới hiện tại liên tục ở mưc trên 1000 xe mỗi tháng, và lập kỷ lục vào tháng 7/2025 với 1259 xe. Doanh số cộng dồn năm 2025 tính tới hết tháng 8/2025 của Yaris Cross đạt tới 7691 xe, tăng tới 1772 xe so với cùng kỳ năm 2024 và hiện đang dẫn đầu phân khúc SUV hạng B.

Hiện nay, Yaris Cross được bán ra thị trường với hai phiên bản: bản xăng có giá 650 triệu đồng và bản hybrid có giá 765 triệu đồng. Trong đó động cơ sử dụng của hai phiên bản này như sau:

• Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L 4 xy lanh sản sinh ra công suất cực đại là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

• Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện. Động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Cùng với ngoại thất lịch lãm, nội thất sang trọng và các trang bị an toàn được đánh giá cao hàng đầu phân khúc, Yaris Cross hứa hẹn sẽ đem tới lựa chọn chất lượng dành cho người sử dụng.