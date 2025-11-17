Toyota Yaris Cross tiếp tục hút khách, Vios cũng phải chào thua

Sự hồi phục của sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đã tạo động lực cho doanh số bán xe của Toyota, chủ yếu là các mẫu xe động cơ đốt trong, mặc dù áp lực cạnh tranh từ xe điện ngày càng gia tăng. Theo dự báo, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, với xe “xanh” dự kiến chiếm 29% thị phần vào nửa cuối năm 2025.

Doanh số Toyota Yaris Cross bỏ xa Vios trong tháng 10/2025.

Để đạt được kết quả này, TMV đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá cho hàng loạt mẫu xe và thúc đẩy doanh số các mẫu chủ chốt. Đáng chú ý, tháng 10 chứng kiến sự bùng nổ của Yaris Cross khi mẫu xe này đã vượt qua Vios để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 10, Toyota đã áp dụng mức giảm giá từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe như Toyota Vios, Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio và Corolla Cross. Ngoài ra, chương trình ưu đãi cũng được mở rộng sang các mẫu xe khác như Toyota Camry và Toyota Hilux.

Theo đó, Toyota Vios có mức giảm từ 46 - 54 triệu đồng, Avanza Premio có mức giảm từ 64,7 - 69,3 triệu đồng, trong khi Veloz Cross có mức giảm từ 72,7 - 75 triệu đồng. Giá bán thực tế của Toyota Camry cũng giảm từ 61 - 77 triệu đồng.

Toyota Vios không còn là ông vua doanh số của Toyota tại Việt Nam.

Kết quả kinh doanh tháng 10 cho thấy, Yaris Cross dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất của Toyota với tổng số 1.833 xe được tiêu thụ. Con số này bỏ xa 1.402 xe đến tay khách hàng mà mẫu xe xếp sau là Vios đạt được, mặc dù tăng 110 xe so với tháng trước. Cả hai mẫu Veloz Cross và Corolla Cross cũng ghi nhận doanh số trên 800 xe.

Đặc biệt, các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, chứng minh tầm quan trọng của dòng sản phẩm này trong hoạt động kinh doanh của Toyota hiện nay. Trong tháng 10, doanh số xe hybrid của TMV đạt 822 xe, tăng 10% so với tháng trước. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của khách hàng Việt Nam sang dòng xe hybrid, vốn nổi bật với lợi thế tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường mà không làm thay đổi thói quen sử dụng.

Các mẫu xe hybrid của nhà Toyota vẫn rất nổi bật tại Việt Nam.

Cuối cùng, tính đến hết tháng 10/2025, Toyota đã bán tổng cộng 55.894 xe trong năm 2025 để tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm những thương hiệu ô tô được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.