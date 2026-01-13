Toyota Yaris Cross HEV tại Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu ra sao?

Ngoài mẫu xe Toyota Yaris Cross hiện đại dễ tiếp cận với tệp khách hàng trẻ tuổi và xe đang có mức tiêu chụ nhiên liệu khá ấn tượng chỉ 3,8 lít/100km trên khối động cơ xăng lai bybird và khối động cơ xăng chỉ ở mức 5,9 lít/100km.

Ngoại thất của mẫu xe Toyota Yaris Cross được thiết kế với sự tương đồng với mẫu Corolla Cross. Mặc dù giá của phiên bản Yaris 1.5V máy xăng thấp hơn 130 triệu so với Corolla Cross 1.8V, nhưng về công nghệ, cả hai xe đều tương đương.

Phần đầu xe có thiết kế vững chãi với lưới tản nhiệt hình thang kết hợp với mắt, lưới đan xen thẩm mỹ tạo nên diện mạo khỏe khoắn và tinh tế. Ngoài ra mẫu crossover cỡ B còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED.

Cụm đèn LED phía trước tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày; thiết kế mạ Crôm sang trọng tạo ấn tượng về vẻ ngoài sắc sảo và lôi cuốn. Cùng với đó phần đèn hậu cũng có thiết kế góc cạnh, vuốt dài sang hai bên cực sang trọng.

Mâm xe 18 inch ba chấu hai tông màu lớn nhất trong phân khúc, với sự phối hai tông màu đen sáng tạo tạo nên cảm giác rất phong cách, thể thao, chắc chắn và hiện đại. Và đây có thể coi là kích thước mâm xe lớn giúp cho xe dễ dàng lướt qua những cung đường gồ ghề mà vẫn giữ được tính ổn định.

Nội thất của Toyota Yaris Cross được thiết kế đơn giản, với khoảng cách giữa hai hàng ghế rộng rãi, thoải mái, nhiều không gian để chứa đồ, nâng cao trải nghiệm tiện ích. Trước mặt lái xe được bố trí màn hình hiển thị 7 Inch với thiết kế hiện đại, sắc nét. Tích hợp 4 chế độ tùy chỉnh hiển thị giúp lái xe dễ dàng nhận diện các thông tin vận hành một cách trực quan và dễ dàng.

Đó là còn chưa kể đến màn hình cảm ứng giải trí 10.1 inch được đặt nổi ở giữa trung tâm của xe, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đặc biệt là sạc không dây rất tiện lợi với nhu cầu hiện nay ở hầu hết người sử dụng.

Ngoài ra xe còn được trang bị phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động, hệ thống điều hòa tự động và cửa gió hàng sau. Đèn LED trang trí có thể tùy chỉnh đa dạng về màu sắc và cấp độ sáng, tạo cảm giác mới mẻ và hiện đại, phù hợp cho giới trẻ.

Và không thể bỏ qua khoang hành lý có dung tích lớn, là 471 lít cho phiên bản máy xăng và 466 lít cho phiên bản Hybrid. Bên cạnh đó, xe còn có các tính năng như cảm ứng trên tay nắm cửa, gập gương tự động, cốp điện và mở cốp rảnh tay.

Khung gầm và động cơ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA. Giá xe Toyota Yaris Cross thuộc phân khúc bình dân. Nhưng có khoảng sáng gầm là 210 mm, bán kính vòng quay tối thiểu là 5,2m. Và đây chính là con số ngắn nhất trong phân khúc. Điều này giúp cho xe di chuyển linh hoạt và dễ dàng trong đô thị cũng như trong không gian chật hẹp.

Phiên bản máy xăng được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L, cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm và một động cơ điện (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số CVT, tuy nhiên, phiên bản hybrid còn đi kèm chế độ lái thuần điện và pin lithium-ion.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Yaris Cross năm 2025 là 5,95 lít/100km đối với phiên bản máy xăng và 3,8 lít/100km đối với phiên bản hybrid.

Trang bị an toàn của xe là điểm đáng chú ý với gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Đặc biệt, xe trang bị camera toàn cảnh 360 độ, bao gồm 4 camera (trước, sau, trái, phải), hỗ trợ lái xe an toàn, giúp phòng tránh các vật cản ở những điểm mù xung quanh xe và hỗ trợ đỗ xe tại các khu vực hẹp. Ngoài ra, xe còn tích hợp những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau và 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross có tiềm năng trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV hạng B, một phân khúc thị trường đã rất cạnh tranh. Xe tự tin sở hữu hàng loạt ưu điểm từ thiết kế, trang bị đến tính năng an toàn, cùng khả năng vận hành thể thao mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong tháng 1/2026, mẫu xe Toyota Yaris Cross được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương từ 33 đến 38 triệu đồng cho các phiên bản xăng và HEV. Chương trình được áp dụng từ 1/1 đến 31/1. Chưa hết, trong tháng 1/2026, khi bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota HEV mới (Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross) tại các đại lý hoạt động T-SURE khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi lớn.

Bảng giá các phiên bản của dòng xe Toyota Yaris Cross tại Việt Nam: