Doanh số Toyota Yaris Cross năm 2025: Bứt tốc mạnh mẽ

Theo số liệu công bố từ Toyota Việt Nam, riêng trong tháng 12/2025, Yaris Cross đạt doanh số 1.393 xe. Kết quả này đã nâng tổng lượng xe bán ra trong cả năm 2025 lên 14.601 xe, tương ứng mức tăng trưởng 30,66% so với năm 2024. Với thành tích trên, Yaris Cross chính thức vượt qua Vios (13.424 xe trong năm 2025) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam, giữ vai trò “gà đẻ trứng vàng” mới của hãng.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Yaris Cross trong năm 2025 đến từ chính sách bán hàng hấp dẫn. Toyota duy trì chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Yaris Cross, giúp người dùng tiết kiệm từ 33 - 38 triệu đồng tùy phiên bản.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn bộ phân khúc SUV hạng B đều đẩy mạnh ưu đãi, khuyến mại không phải là lợi thế độc quyền của Yaris Cross. Hyundai Creta thường xuyên được giảm giá trực tiếp tới 50 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Xforce cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Điều này cho thấy thành công của Yaris Cross không chỉ đến từ giá bán hay ưu đãi, mà còn từ giá trị tổng thể mà mẫu xe mang lại.

Trong phân khúc SUV hạng B nói riêng và nhóm SUV 5 chỗ nói chung tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross được đánh giá là một trong những lựa chọn cân bằng nhất. Mẫu xe này kết hợp hài hòa giữa mức giá hợp lý, khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại và độ bền bỉ vốn là thế mạnh của thương hiệu Toyota.

Yaris Cross gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang viền chrome, cụm đèn LED sắc sảo cùng hệ thống camera 360 độ. Thân xe bề thế với các đường gân dập nổi, bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu và vòm bánh xe ốp nhựa đen, tăng vẻ khỏe khoắn và thể thao. Phía sau, thiết kế đuôi xe vuông vức, cụm đèn hậu LED đặt ngang và cánh gió thể thao tạo điểm nhấn rõ rệt.

Bên trong khoang cabin, Yaris Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi, hướng tới tính thực dụng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, sạc không dây, phanh tay điện tử và hệ thống điều hòa tự động. Khoang hành lý có dung tích lớn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình đô thị.

Toyota Yaris Cross được phân phối với hai tùy chọn động cơ:

- Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

- Phiên bản Hybrid (HEV) kết hợp động cơ xăng 1.5L (90 mã lực, 121 Nm) và mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm), cho tổng công suất 110 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT, pin lithium-ion và hỗ trợ chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Yaris Cross bản xăng đạt 5,95 lít/100 km, trong khi bản Hybrid chỉ 3,8 lít/100 km - thuộc nhóm tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Yaris Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp mẫu xe này ghi điểm với người tiêu dùng.