Đây là mức chi phí bảo dưỡng dòng xe hybrid tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, nhiều người vẫn còn dè dặt khi cân nhắc mua xe hybrid. Một trong những lý do phổ biến là lo ngại khi hầu hết giá bán các phiên bản hybrid đa phần đều đắt nhất, đồng thời do xe sử dụng đồng thời động cơ xăng và hệ thống điện gồm pin cùng mô-tơ, vì thế chi phí bảo dưỡng sẽ cao hơn

Chi phí bảo dưỡng xe hybrid tại Việt Nam được người dùng chia sẻ không cao hơn nhiều so với xe xăng, do phần lớn hạng mục vẫn liên quan đến động cơ đốt trong. Tuy nhiên, khi xe hybrid ngày càng phổ biến với đa dạng chủng loại, nhiều chủ xe đã chia sẻ chi phí sử dụng và bảo dưỡng thực tế trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Innova Cross HEV là một trong những mẫu xe đang được Toyota phân phối tại Việt Nam.

Một chủ xe Toyota Innova Cross HEV cho biết chi phí bảo dưỡng tại mốc 40.000 km chỉ hơn 3 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây được xem là mốc bảo dưỡng cấp lớn theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Các hạng mục bảo dưỡng chủ yếu vẫn liên quan đến động cơ đốt trong. Lọc gió động cơ có giá khoảng 633.000 đồng, dầu phanh khoảng 387.000 đồng và lọc dầu khoảng 337.000 đồng. Ngoài ra, chi phí thay dầu động cơ khoảng 464.000 đồng, vệ sinh phanh khoảng 110.000 đồng.

Các chi tiết phụ như long đen bu-lông xả nhớt có giá khoảng 18.000 đồng. Tiền công cho toàn bộ quy trình bảo dưỡng khoảng 895.000 đồng. Mức chi này được đánh giá tương đương với nhiều mẫu xe xăng trong cùng phân khúc.

Về bản chất, xe hybrid vẫn sử dụng động cơ xăng nên các hạng mục như thay dầu máy, thay lọc dầu hay kiểm tra hệ thống làm mát vẫn phải thực hiện tương tự xe truyền thống. Trong khi đó, pin và mô-tơ điện được thiết kế với độ bền cao và ít yêu cầu can thiệp cơ học. Phần lớn việc kiểm tra hệ thống điện được thực hiện thông qua thiết bị chẩn đoán nhằm đánh giá phần mềm điều khiển và tình trạng pin.

Xe hybrid cũng có một số đặc điểm giúp giảm chi phí sử dụng trong dài hạn. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng hỗ trợ làm giảm tải cho phanh cơ khí, từ đó kéo dài tuổi thọ má phanh. Bên cạnh đó, khi di chuyển trong đô thị, mô-tơ điện có thể hỗ trợ hoặc thay thế động cơ xăng ở một số thời điểm, giúp giảm mức độ làm việc của động cơ và hạn chế hao mòn các chi tiết cơ khí.

Nhiều hãng xe hiện áp dụng chính sách bảo hành dài hạn cho pin hybrid nhằm tăng độ tin cậy cho người dùng. Trong các kỳ bảo dưỡng tiêu chuẩn, chủ xe thường không phải chi thêm khoản phí riêng cho hệ truyền động điện.

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tuân thủ lịch bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Những dữ liệu thực tế từ người dùng cho thấy xe hybrid không tạo ra gánh nặng chi phí bất thường so với xe xăng truyền thống.