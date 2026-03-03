Loạt SUV có hàng ghế thứ 3 rộng rãi tại Việt Nam

KIA Carnival

Là mẫu SUV nổi tiếng tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu không gian nội thất rộng rãi, xe được nhiều doanh nhân và nghệ sĩ tin tưởng lựa chọn. Hàng ghế thứ hai và thứ ba được thiết kế rộng rãi, mang lại sự thoải mái tối đa, ngay cả khi hành khách diện những bộ váy dạ hội cầu kỳ hoặc có nhu cầu thay trang phục ngay trên xe.

Hiện nay, Carnival được bán trên thị trường với các cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ, trong đó lựa chọn 7 chỗ có hạng ghế thứ hai là ghế thương gia, tạo sự thoải mái tối ưu dành cho người ngồi. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba dạng băng dài, thoải mái cho ba người trưởng thành ngồi thoải mái.

Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích hiện đại cho không gian nội thất nhằm đem tới sự thoải mái tối ưu dành cho người ngồi. Carnival hiện được bán tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản, tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid với giá dao động từ 1,299 đến 1,849 tỷ đồng.

Ford Everest

Cũng là một trong những mẫu SUV cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ 3 rộng rãi hàng đầu trên thị trường hiện nay, Ford Everest còn được trang bị tính năng sưởi cho cả ghế lái và hàng ghế thứ hai tạo sự thoải mái cho hành khách. Hàng ghế thứ ba có thể gập 50:50, hàng ghế hai có thể gập 60:40, nhờ đó mở rộng khoang hành lý trong những trường hợp cần thiết.

Bên cạnh không gian nội thất rộng rãi, Ford Everest còn sở hữu động cơ dầu mạnh mẽ, và các trang bị hỗ trợ tối ưu cho việc vận hành đa địa hình tốt nhất. Do đó, dòng xe này là lựa chọn được nhiều khách hàng thường chạy offroad nhẹ, hoặc có sở thích cắm trại, khám phá những vùng đất xa lạ.

Hyundai Santa Fe

Nhờ thiết kế mới dạng boxy và việc tăng kích thước các chiều, Hyundai Santa Fe thế hệ mới hiện sở hữu hàng ghế thứ ba rộng rãi hàng đầu trên thị trường hiện nay. Xe có các lựa chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ, trong đó với cấu hình 6 chỗ, hàng ghế thứ hai sẽ có ghế ngồi hạng thương gia, tối ưu sự thoải mái cho người sử dụng.

Santa Fe đời mới cũng được nâng cấp với nhiều trang bị hiện đại nhằm tối ưu các trải nghiệm của người sử dụng. Tuy nhiên, hiện xe chỉ còn lựa chọn động cơ xăng, và không còn tùy chọn máy dầu.