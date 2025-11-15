Mitsubishi áp dụng giảm giá gần 80 triệu đồng cho dòng xe Xpander

Cơ hội sở hữu xe mới trong mùa mua sắm cuối năm cùng nhiều chương trình ưu đãi độc quyền dành cho tất cả các phiên bản. Mẫu xe đa dụng Xpander & Xpander Cross áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (LPTB) cho tất cả các phiên bản có giá trị quy đổi lên đến 70 triệu đồng và tặng thêm 01 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 - 10 triệu đồng.

Riêng đối với phiên bản MT, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng 01 camera lùi khi mua xe trong tháng 11. Cụ thể, vừa ra mắt ngày 22/9, bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025 (Mitsubishi gọi là MY 2026) đã nhận ưu đãi “khủng” không kém mẫu cũ.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 (Mitsubishi gọi là MY 2026)

Hai phiên bản cao cấp nhất Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 66 triệu và 70 triệu đồng, kèm bảo hiểm thân vỏ 10 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mãi lên tới 80 triệu đồng.

Các phiên bản Xpander cũ vẫn còn hàng cũng nhận được nhiều ưu đãi đáng chú ý. Bản AT được hỗ trợ 100% trước bạ trị giá 60 triệu đồng kèm bảo hiểm thân vỏ 8 triệu đồng, trong khi bản MT được hỗ trợ 50% trị giá 28 triệu đồng và tặng thêm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng cùng camera lùi 2,5 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander 2025 (Mitsubishi gọi là MY 2026)

Với mức ưu đãi này, Xpander tiếp tục tạo áp lực lên các đối thủ trong phân khúc MPV. Giá sau ưu đãi của Xpander AT Premium chỉ còn khoảng 593 triệu đồng, thấp hơn Toyota Veloz Cross CVT Top (594 triệu đồng sau ưu đãi) và Honda BR-V L (634,5 triệu đồng sau ưu đãi).

Không chỉ giá cạnh tranh, Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium 2025 còn được nâng cấp đáng kể. Các điểm mới gồm đèn sương mù LED, mâm 17 inch thiết kế mới, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, tính năng hỗ trợ vào cua chủ động (mới trên Xpander AT Premium) và 6 túi khí.

Xpander tiếp tục tạo áp lực lên các đối thủ trong phân khúc MPV.

Với Mitsubishi Xforce, bản tiêu chuẩn GLX được hỗ trợ 100% trước bạ trị giá 60 triệu đồng, trong khi bản Premium cũng được ưu đãi tương đương 68 triệu đồng. Các bản cao cấp hơn hưởng 50% lệ phí trước bạ trị giá 35–35,5 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu 15–20 triệu đồng.

Dòng bán tải Triton cũng nằm trong chương trình ưu đãi. Bản tiêu chuẩn Triton 2WD AT GLX được hỗ trợ 100% trước bạ, tặng thêm quà trị giá 10 triệu đồng. Các bản cao hơn hưởng 50% trước bạ và quà tương tự.

Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn GLX được hỗ trợ 100% trước bạ.

Cuối cùng, mẫu xe có giá thấp nhất của hãng là Mitsubishi Attrage càng dễ tiếp cận hơn với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản MT (38 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% trước bạ (24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá.