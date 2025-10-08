Xe gia đình cỡ nhỏ: Mitsubishi Xpander tiếp đà lao dốc

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, trong tháng 8, người tiêu dùng Việt chỉ mua 40.596 xe, giảm hơn 6.200 xe (tương đương 13%) so với tháng 7. Nếu chỉ tính riêng các thành viên thuộc VAMA, mức giảm còn sâu hơn, lên tới gần 18%.

Mitsubishi Xpander vẫn là ông vua phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, nhưng vị trí đang bị đe dọa.

Phân khúc MPV cỡ nhỏ, vốn là nhóm sản phẩm được nhiều người Việt ưa chuộng, cũng không nằm ngoài xu hướng giảm sút. Trong tháng 8, toàn thị trường chỉ tiêu thụ 3.272 xe, giảm 25% so với tháng trước. Nguyên nhân chính được cho là do tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), vốn là đoạn mà người Việt thường hạn chế mua sắm tài sản lớn như ô tô, bất chấp việc các hãng và đại lý tung ra nhiều chương trình giảm giá.

Xpander mất phong độ, đối thủ rút ngắn khoảng cách

Đáng chú ý, mẫu xe từng nhiều năm liền giữ ngôi vương doanh số là Mitsubishi Xpander đang đối mặt với giai đoạn khó khăn khi lượng xe bán ra giảm gần một nửa so với tháng trước đó. Cụ thể, doanh số của Xpander chỉ đạt 906 xe trong tháng 8, giảm gần 650 xe (hơn 42%) so với tháng 7. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp mẫu xe này ghi nhận mức giảm sâu.

Kết quả này khiến khoảng cách giữa Mitsubishi Xpander và các đối thủ Toyota Veloz Cross và Toyota Innova bị thu hẹp đáng kể. Cụ thể, Toyota Veloz Cross bán ra 639 xe (giảm nhẹ 139 xe), trong khi Toyota Innova vẫn giữ mức ổn định với 605 xe bán ra.

Toyota Veloz Cross và Toyota Innova đang rút ngắn khoảng cách với Mitsubishi Xpander.

Các mẫu xe khác như Honda BR-V, KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin hay Toyota Avanza gần như không có biến động lớn. Trong số này, Honda BR-V xếp thứ 4 trong phân khúc với 245 xe bán ra.

Bất chấp sự sụt giảm này, tính trong tám tháng đầu năm 2025, phân khúc MPV vẫn là một trong những nhóm xe bán chạy nhất tại Việt Nam với gần 30.400 xe được tiêu thụ. Trong đó, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 10.646 xe và chiếm hơn 35% thị phần. Toyota bám sát phía sau với tổng cộng 10.351 xe đến từ ba mẫu Veloz Cross, Innova và Avanza, tương đương 34% thị phần. Phần còn lại được chia cho các hãng Honda, Suzuki, Hyundai và KIA.

“Làn gió mới” mang tên VinFast Limo Green

Dù Xpander vẫn giữ vị trí đầu bảng, nhiều chuyên gia nhận định thị phần trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ có thể thay đổi mạnh trong năm 2025. Nguyên nhân là sự xuất hiện của VinFast Limo Green - mẫu MPV điện hoàn toàn mới vừa gia nhập thị trường.

VinFast Limo Green sẽ là thách thức lớn cho vị trí thống trị phân khúc MPV cỡ nhỏ của Mitsubishi Xpander tại Việt Nam.

VinFast Limo Green được kỳ vọng sẽ thu hút người dùng phổ thông nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp. Đặc biệt, người mua xe được miễn phí sạc điện đến hết tháng 6/2027, điều này giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng so với xe xăng truyền thống.

Nếu đạt được doanh số như kỳ vọng, mẫu MPV điện của VinFast có thể làm thay đổi cục diện trong phân khúc vốn do Xpander thống trị nhiều năm qua.