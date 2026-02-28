Honda Vario 2026 về Việt Nam, giá từ 44,8 triệu đồng

Một doanh nghiệp kinh doanh xe nhập ở TP HCM vừa mở bán lô hàng Honda Vario 125 2026 trong tháng 2. Ở Việt Nam, Vario cũng được Honda phân phối chính hãng, nhập từ Indonesia.

Cùng thuộc dòng Vario nhưng hãng Nhật tạo ra hai bản lắp động cơ 125 và 160 phân khối với thiết kế khác biệt. Bản 125 hầm hố, thể thao hơn, trong khi bản 160 mềm mại, phong cách đô thị.

Mẫu Vario 125 đời 2026 nhập tư nhân vừa về nước là bản nâng cấp so với trước đó. Xe có một số thay đổi về ngoại hình, trang bị và động cơ giữ nguyên. Mẫu xe tương tự ở Việt Nam vẫn thuộc bản cũ.

Vario mới có phần yếm xe thiết kế lại vuông vức hơn. Xe có thêm các tấm ốp nhựa hai bên quây gió. Phần hông xe cũng được tinh chỉnh, riêng đèn hậu thay kiểu mới.

Mẫu xe ga của Honda vẫn giữ các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha, đèn hậu LED. Màn hình tốc độ kỹ thuật số, cổng sạc điện thoại ở hộc chứa đồ dưới tay lái, phanh đĩa phía trước (không ABS), tang trống phía sau. Dung tích cốp chứa đồ 18 lít. Hai bánh chung vành 14 inch.

Về động cơ, Honda Vario 125 2026 vẫn dùng máy SOHC, làm mát bằng dung dịch, công suất 11,1 mã lực, mô-men xoắn 10,8 Nm kèm công nghệ tự ngắt động cơ lúc dừng. Hộp số CVT. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,9 lít/100 km.

Giá bán 44,8-46,9 triệu đồng của Honda Vario 125 bản nâng cấp nhập tư nhân cao hơn bản cũ bán chính hãng khoảng 4-5 triệu đồng. Giá Vario 125 do Honda Việt Nam phân phối hiện 40,7-41,2 triệu đồng.

Theo cửa hàng trưởng một đại lý kinh doanh xe nhập, cơ sở tư nhân thường chọn đưa về một số xe chưa được phân phối chính hãng, hoặc xe đời mới chưa có ở Việt Nam để phục vụ nhóm nhỏ khách muốn có xe chơi sớm. Khi đơn vị chính hãng cũng phân phối xe cùng đời lẫn chủng loại, giá xe nhập tư nhân sẽ giảm xuống để cạnh tranh.