Giới yêu xe bình phẩm Mitsubishi Xpander và Xpander Cross mới

Ngay sau khi Mitsubishi ra mắt bộ đôi Xpander và Xpander Cross mới, cộng đồng yêu xe lập tức sôi động với đủ cung bậc cảm xúc. Có người tấm tắc khen hãng đã biết “nghe khách hàng”, có người lại bảo “không ngờ chỉ cần thay đổi vừa đủ mà diện mạo khác hẳn”. Mẫu MPV quốc dân giờ đây không chỉ bền bỉ, tiết kiệm mà còn hiện đại, nhiều công nghệ hơn - đúng kiểu nâng cấp để giữ ngôi vương mà không cần phá giá.

Bên trong Mitsubishi Xpander Cross mới.

Trên một diễn đàn ô tô, thành viên “Khoa Auto” bình luận: “Mặt ca-lăng mới nhìn gọn và sáng hơn, kiểu dáng bớt ‘hiền’ mà lại sang hơn. Tôi nghĩ bản facelift này vừa đủ để Xpander giữ được chất thực dụng, lại thêm chút trẻ trung cho người dùng trẻ”.

Còn Huy Vũ (một người đang sử dụng Xpander Cross 2022) lại nhìn nhận sâu hơn: “Bản Cross mới trông đúng chất SUV hơn, nhất là phần cản trước và mâm 17 inch mới. Mitsubishi rõ ràng đã học được cách ‘đánh bóng’ hình ảnh mà không làm mất cái gốc bền bỉ của xe Nhật”.

Phần đông người dùng đều tỏ ra hài lòng khi hãng vẫn giữ giá bán gần như không đổi, dù đã nâng cấp loạt tiện nghi như màn hình trung tâm 10 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và 6 túi khí. Một tài khoản chia sẻ hóm hỉnh: “Cứ ngỡ phải thêm trăm triệu nữa mới có nội thất kiểu này, ai dè Mitsubishi ‘chơi đẹp’ thật”. Quả thực, trong bối cảnh nhiều hãng tăng giá vì chi phí linh kiện, việc giữ giá ổn định khiến Xpander ghi điểm mạnh về tính kinh tế.

Nhiều người đặc biệt chú ý đến hệ thống an toàn, nhất là tính năng kiểm soát vào cua chủ động AYC vốn đã có trên Xpander Cross 2023. Một kỹ sư ô tô bình luận: “Tôi không nghĩ AYC sẽ thay đổi cảm giác lái nhiều, nhưng nó giúp xe ổn định hơn khi cua gấp - nhất là với các bác hay chạy đường đèo hoặc đi tỉnh”. Các ý kiến tương tự cho rằng bộ đôi mới tiếp tục củng cố hình ảnh “xe gia đình dễ lái, an toàn và tiết kiệm” mà Xpander đã tạo dựng suốt 8 năm qua.

Một chi tiết khác được bàn tán rôm rả chính là thiết kế nội thất. Bản Xpander Cross với tông đỏ - đen gây ấn tượng mạnh, nhiều người gọi vui là “phiên bản thể thao của người có gia đình”. Trong khi đó, bản Xpander giữ tông đen sang trọng, hợp với khách hàng trung niên hoặc những ai thích sự tinh tế. Thành viên Văn Minh nhận xét: “Ngồi trong Xpander Cross mới có cảm giác như xe châu Âu, chứ không còn chất MPV bình dân như trước”.

Bên cạnh những lời khen, một số người vẫn tỏ ra thận trọng. Một bình luận nói: “Dù ngoại hình thay đổi nhiều nhưng vẫn là động cơ 1.5L và hộp số 4 cấp, hơi tiếc nếu mong đợi cảm giác lái mạnh mẽ hơn”.

Tuy vậy, quan điểm này cũng nhận được phản biện ngay sau đó: “Động cơ nhỏ nhưng bền, tiết kiệm và dễ bảo dưỡng, đó mới là lý do Xpander được chuộng”. Cuộc tranh luận càng làm rõ rằng người dùng Việt giờ đã biết cân nhắc giữa chi phí, tiện ích và độ tin cậy hơn là chỉ chạy theo thông số.

Điểm chung trong hầu hết các bình luận là sự công nhận: Mitsubishi đã không chỉ “nâng cấp phần xác” mà còn làm mới trải nghiệm sử dụng. Các chi tiết như phanh tay điện tử, sạc không dây, hệ thống treo tối ưu cùng gầm cao 225mm khiến mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu nhóm xe đa dụng đô thị.

Một người dùng lâu năm viết: “Xpander vẫn là chiếc xe mà ai cũng có thể lái, từ dân công sở đến tài xế dịch vụ. Giờ thì nó còn khiến mình muốn giữ lâu hơn”.

Nhìn chung, phản ứng của giới yêu xe với bộ đôi Xpander và Xpander Cross mới là tích cực. Họ thấy một bản nâng cấp vừa phải, đúng hướng và có giá trị thực tế. Có người ví von: “Xpander mới giống một người bạn cũ bỗng thay áo vest - vẫn thân quen, nhưng lịch lãm hơn”.