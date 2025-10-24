Soi điểm mạnh và yếu của dòng MPV Mitsubishi Xpander giá từ 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là dòng xe gia đình MPV 7 chỗ ngồi đang thu hút được đông đảo khách hàng. Dòng xe này có giá dễ chịu, với mức niêm yết dao động từ 560-658 triệu đồng. Tuy không tránh khỏi những hạn chế, nhưng nhìn chung Xpander sở hữu nhiều điểm mạnh, cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xpander 2025 được đánh giá là mẫu MPV 7 chỗ mang phong cách hiện đại, khỏe khoắn và đậm chất thể thao. So với các đối thủ trong phân khúc, xe nổi bật với dáng MPV lai SUV mạnh mẽ, gầm cao dễ dàng di chuyển trên đường xấu, mâm 17 inch trên bản cao cấp tạo cảm giác đầy đặn, cùng hệ thống đèn LED/Projector (bản Premium và Cross) hiện đại, an toàn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với thiết kế vững chãi, dáng đứng cao nhờ khoảng sáng gầm 205 – 225 mm, giúp xe dễ dàng leo lề hoặc vượt địa hình nhẹ. Cụm đèn trước trên các bản MT/Eco, AT dùng bóng Halogen thực dụng, dễ bảo dưỡng, trong khi bản AT Premium được trang bị đèn LED Projector cùng dải định vị sắc nét, còn Xpander Cross sử dụng cấu hình LED/Projector nổi bật và đèn sương mù LED tăng khả năng quan sát khi di chuyển trong mưa hoặc ban đêm. Cản trước và lưới tản nhiệt tạo cảm giác chắc chắn, bản Cross nhấn mạnh phong cách SUV với ốp tối màu và chi tiết trang trí thể thao.

Thân xe Xpander 2025 có kích thước tổng thể cân đối (D x R x C: 4.475 – 4.595 x 1.750 – 1.800 x 1.730 – 1.750 mm tùy phiên bản), đảm bảo không gian rộng rãi nhưng vẫn linh hoạt trong phố. Mâm xe 16 – 17 inch được thiết kế thể thao: bản MT/Eco, AT dùng mâm 16 inch tối ưu chi phí, còn AT Premium và Xpander Cross sở hữu mâm 17 inch giúp dáng xe cân đối, mạnh mẽ hơn. Đường gân thân xe rõ nét, hốc bánh cơ bắp, bản Cross có thêm ốp vòm bánh và giá nóc, tăng chất dã ngoại.

Đuôi xe được bố trí gọn gàng, cản sau tạo tầng khối chắc chắn, đèn hậu mang hiệu ứng nhận diện hiện đại, đèn phanh trên cao tăng khả năng cảnh báo. Các bản cao cấp có camera lùi hoặc camera 360° giúp người lái dễ dàng căn chỉnh khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Ngoài ra, khoảng sáng gầm lên đến 225 mm – cao nhất phân khúc MPV phổ thông – là lợi thế lớn khi đi tỉnh hoặc qua khu vực ngập nhẹ. Mỗi phiên bản có cấu hình trang bị rõ ràng: MT/Eco bền bỉ, tiết kiệm; AT Premium “đáng tiền” với LED Projector, mâm 17 inch và tiện ích hiện đại; Xpander Cross đậm chất SUV với đèn LED/Projector, đèn sương mù LED, mâm 17 inch cùng ốp thể thao. Xe có nhiều tùy chọn màu sơn, phù hợp cho cả gia đình và dịch vụ.

Về nội thất

Bước vào nội thất, Mitsubishi Xpander 2025 gây ấn tượng với không gian rộng rãi, tiện nghi và thực dụng – yếu tố giúp xe được mệnh danh là “xe quốc dân”. Bố trí 7 chỗ (5+2), khoang cabin thoáng, tầm nhìn tốt, nhiều hộc chứa đồ bố trí hợp lý cho cả 3 hàng ghế. Sàn phẳng và hàng ghế gập linh hoạt giúp mở rộng khoang hành lý dễ dàng, cửa gió hàng 2 trên trần đảm bảo khả năng làm mát nhanh, phù hợp khí hậu nóng ẩm.

Trang bị tiện ích gồm màn hình trung tâm 7–9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng bọc da (bản cao) tích hợp đàm thoại rảnh tay, cụm đồng hồ dễ quan sát. Điều hòa bản MT/Eco, AT chỉnh tay, trong khi bản AT Premium và Cross dùng điều hòa tự động kỹ thuật số. Phanh tay điện tử và Auto Hold có mặt trên các bản cao, giúp thao tác gọn và an toàn.

Ngoài ra, xe còn có đề nổ nút bấm, chìa khóa thông minh, nhiều cổng sạc USB và ổ 12V cho cả trước – sau. Ghế ngồi bản MT/Eco, AT dùng nỉ bền bỉ, dễ vệ sinh, còn bản Premium và Cross được bọc da kháng nhiệt, may chỉ nổi, kèm tựa tay trung tâm. Hàng ghế 2 gập 60:40, hàng 3 gập 50:50 tạo sự linh hoạt, ghế lái chỉnh tay đa hướng, dễ tìm vị trí ngồi.

Nội thất phối màu sang trọng: Đen – Nâu (Premium), Đen – Xanh (Cross), nhiều hộc chứa đồ tiện dụng, ổ sạc 12V cho cả 3 hàng ghế, phù hợp gia đình đi xa. Chất liệu và phối màu cao cấp, bảng điều khiển trung tâm gọn, cần số đặt cao, thao tác tự nhiên, khả năng cách âm tốt trong nhóm MPV phổ thông. Mitsubishi Xpander 2025 vì thế được đánh giá là một trong những mẫu xe 7 chỗ đáng mua nhất dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam.

Về động cơ và trang bị an toàn

Mitsubishi Xpander sử dụng máy xăng 1.5L MIVEC, cho công suất khoảng 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, vận hành bền bỉ, tiết kiệm, phù hợp cả đi phố lẫn đi tỉnh. Hộp số gồm 5MT (bản MT/Eco) và 4AT (bản AT, Premium, Cross), dẫn động cầu trước (FWD).

Trợ lực lái điện (EPS) nhẹ nhàng, bán kính quay vòng 5,2 m giúp dễ xoay trở trong phố. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn mang lại cảm giác êm ái, chi phí bảo dưỡng thấp. Phanh trước dạng đĩa, phanh sau tang trống, bản cao có phanh tay điện tử EPB kèm Auto Hold tiện dụng khi dừng đèn đỏ hoặc lên dốc.

Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, BA, ASC, TCS, HSA, ESS, camera lùi hoặc 360°, cảm biến lùi tùy bản. An toàn bị động có 2 túi khí, khung xe RISE hấp thụ lực va chạm, móc ISOFIX cho ghế trẻ em, dây đai 3 điểm và tựa đầu đủ cả 3 hàng ghế.

Tóm lại, Xpander 2025 có nhiều lựa chọn phiên bản: MT/Eco tập trung độ bền và chi phí thấp, AT tiện lợi di chuyển trong đô thị, còn AT Premium và Xpander Cross hướng đến người dùng ưu tiên sự tiện nghi và an toàn, xứng đáng tiếp tục giữ vững vị thế “xe quốc dân” trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

So sánh với các đối thủ trực diện

So sánh Mitsubishi Xpander 2025 với Toyota Veloz và Hyundai Stargazer cho thấy cả ba mẫu MPV đều có ưu thế riêng trong phân khúc 7 chỗ phổ thông. Về thông số kỹ thuật, Xpander 2025 có chiều dài cơ sở 2.775 mm, khoảng sáng gầm 225 mm – cao nhất nhóm, công suất 104 hp và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 16 km/L, nổi bật về khả năng tiết kiệm và linh hoạt khi di chuyển.

Hyundai Stargazer sở hữu trục cơ sở dài nhất 2.780 mm, công suất mạnh 113 hp, khoảng sáng gầm 185 mm và tiêu hao nhiên liệu khoảng 14,8 km/L, hướng đến người dùng ưa sức mạnh và không gian rộng. Toyota Veloz có trục cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm 190 mm, công suất 105 hp, nổi bật về trang bị và phong cách cao cấp.

Xét về thiết kế, Mitsubishi Xpander 2025 mang diện mạo khỏe khoắn với ngôn ngữ “Advanced Dynamic Shield”, đèn LED T-shape hiện đại, mâm 17 inch thể thao, trong khi nội thất bố trí hợp lý, nhiều hộc chứa đồ, vật liệu mềm mại và thao tác dễ dùng. Toyota Veloz lại mang hơi hướng crossover, thiết kế góc cạnh, đèn LED phân tách, khoang cabin hai tông màu thể thao nhưng bố trí chưa tiện dụng bằng Xpander. Hyundai Stargazer có lợi thế về chiều rộng, tạo cảm giác thoáng và rộng rãi cho hàng ghế sau, phù hợp gia đình cần không gian.

Ưu điểm của Xpander 2025 nằm ở khoang nội thất linh hoạt, khoảng sáng gầm cao 225 mm giúp xe dễ vượt địa hình, khả năng tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu phân khúc (~16 km/L), giá bán cạnh tranh hơn Veloz và thiết kế hiện đại, thực dụng. Tuy nhiên, nhược điểm là động cơ 103–104 hp yếu hơn Stargazer, nội thất dù tiện dụng nhưng chưa cao cấp bằng Veloz và trang bị an toàn dừng ở mức cơ bản (2 túi khí, ít hệ thống hỗ trợ lái).

Tổng kết lại, Mitsubishi Xpander 2025 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhất cho người dùng tìm một mẫu MPV rộng rãi, tiết kiệm, bền bỉ và giá hợp lý, đáp ứng tốt cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.