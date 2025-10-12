Cần xe MPV gia đình, nên chọn Mitsubishi Xpander hay Honda BR-V?

Nhu cầu sử dụng xe đa dụng gia đình (MPV) đang ngày càng gia tăng ở thị trường Việt Nam. Nhất là các dòng xe MPV tỏ ra có tính thực dụng cao. Hơn nữa, sự xuất hiện của các dòng xe như Mitsubishi Xpander và Honda BRV đang mang lại những lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Trong đó, Xpander có nhiều phiên bản lựa chọn, giá đề xuất dao động từ 555-698 triệu đồng. Còn Honda BR-V có giá đắt hơn, với mức đề xuất dao động từ 629-705 triệu đồng. Hai dòng xe này còn có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Về ngoại thất

Xpander 2025 phù hợp với người dùng ưa thích phong cách hiện đại, thiết kế nổi bật và trang bị tinh tế, trong khi BR-V 2025 là lựa chọn lý tưởng cho ai đề cao tính thực dụng, thiết kế thân thiện và ít thay đổi theo thời gian.

Mitsubishi Xpander 2025 mang phong cách hiện đại, sắc sảo với ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ thứ 2, tạo ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt 3 thanh kim loại, đèn pha LED chữ T và dải LED ban ngày tách biệt, giúp tăng khả năng nhận diện và tính an toàn khi di chuyển. Trong khi đó, Honda BR-V 2025 giữ thiết kế trung tính và thân thiện, mang hơi hướng quen thuộc của các mẫu SUV Honda, với lưới tản nhiệt Solid Wing cùng đèn LED chữ “L” sắc sảo, nhưng tổng thể không quá nổi bật hay phá cách.

Về thân xe, Xpander ghi điểm với đường gân dập nổi mạnh mẽ, gương chiếu hậu tách rời cột A tăng tầm nhìn, và la-zăng 17 inch đa chấu hiện đại, trong khi BR-V sử dụng la-zăng hình chữ “V” phối 2 tông màu từ 16–17 inch, thân xe đơn giản với một đường gân chạy dọc liền mạch. Tuy không cầu kỳ, BR-V mang lại cảm giác “bền dáng” và ít lỗi thời theo thời gian.

Phần đuôi xe của Xpander nổi bật với đèn hậu LED chữ T và cản sau thiết kế gọn gàng, tăng tính khí động học và độ bền. Trong khi đó, BR-V sử dụng đèn hậu LED độc lập kiểu gấp khúc, phần cản sau được ốp nhựa đen nhám tạo vẻ cứng cáp nhưng thiên về sự đơn giản.

Về tùy chọn màu sắc, Xpander 2025 có 6 lựa chọn đa dạng (Trắng, Đen, Bạc, Đỏ, Nâu, Xám), nhấn mạnh cá tính người dùng. BR-V không có thông tin cụ thể về màu, nhưng thường đi theo tông màu phổ thông, nhấn mạnh sự thực dụng.

Về nội thất

Mitsubishi Xpander 2025 nổi bật với không gian rộng, thiết kế nội thất hiện đại, tiện nghi phù hợp cho gia đình đông người, trong khi BR-V 2025 mang lại trải nghiệm vừa đủ, tập trung vào tính thực dụng và trang bị cơ bản.

Mitsubishi Xpander 2025 ghi điểm với không gian nội thất rộng rãi, chiều dài lên đến 2.840 mm, bố trí 7 chỗ ngồi thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có tựa đầu, hộp để đồ, khoảng để chân rộng, trong khi hàng ghế thứ ba phù hợp cho người cao tới 1m70 và có thể gập gọn linh hoạt.

Nội thất hiện đại với bảng điều khiển hướng về người lái, màn hình cảm ứng lớn hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB và đàm thoại rảnh tay 2 thiết bị, kết hợp dàn âm thanh 6 loa cho trải nghiệm giải trí tốt. Hệ thống điều hòa kỹ thuật số với nút Max Cool và cửa gió sau đảm bảo làm mát nhanh, đồng đều. Ghế ngồi được bọc nỉ ở bản MT, da tối màu ở AT và AT Premium, thiết kế dễ chịu cho các chuyến đi dài.

Ngược lại, Honda BR-V 2025 có nội thất thiên về tính thực dụng với không gian vừa đủ. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, có bệ tỳ tay, 3 tựa đầu và cửa gió điều hòa riêng, nhưng hàng ghế cuối khá chật, chỉ phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc người dưới 1m6.

Màn hình giải trí trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto nhưng kích thước nhỏ và viền dày khiến giao diện chưa hiện đại. Xe dùng vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm, táp-lô bố trí gọn gàng. Ghế ngồi bọc da cao cấp, điều hòa tự động có cửa gió hàng ghế sau, cùng tính năng khởi động từ xa giúp làm mát cabin trước khi sử dụng. Các phiên bản G và L có sự khác biệt về trang bị nội thất như chất liệu vô lăng, tựa tay và móc treo áo.

Động cơ và trang bị an toàn

Mitsubishi Xpander 2025 và Honda BR-V đều là những lựa chọn SUV 7 chỗ phổ biến, nhưng có những điểm khác biệt đáng chú ý về vận hành và an toàn.

Xpander 2025 trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L với công suất khoảng 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp cho trải nghiệm lái mượt mà, ổn định trên nhiều địa hình nhờ hệ thống treo nâng cấp và khoảng sáng gầm cao. Xe tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 7 lít/100 km trong đô thị và 6,2 lít/100 km trên cao tốc. Về an toàn, Xpander cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản như ABS, EBD, BA, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí, camera lùi và cảm biến lùi, phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình và hành trình dài.

Trong khi đó, Honda BR-V sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT giúp vận hành êm ái khi chạy đều nhưng có tiếng ồn động cơ khá rõ khi tăng tốc mạnh do xe phải đẩy vòng tua lên cao để bù sức kéo trên thân xe nặng. BR-V nổi bật với hệ thống an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn, gồm phanh giảm va chạm, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo xe phía trước khởi hành; bản cao cấp còn có camera quan sát làn Honda Lane Watch. Xe cũng được trang bị camera lùi và camera cập lề, giúp người lái, đặc biệt là người mới, dễ dàng xử lý tình huống.

Mitsubishi Xpander 2025 mạnh về sự ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và đầy đủ trang bị an toàn cơ bản, phù hợp cho gia đình cần xe vận hành đa dụng; còn BR-V nổi bật với động cơ mạnh hơn và công nghệ an toàn hiện đại, phù hợp người dùng ưu tiên tiện ích và hỗ trợ lái tiên tiến.

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander 2025 phù hợp với người dùng ưa thích thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, Honda BR-V 2025 hướng đến sự thực dụng với thiết kế thân thiện, động cơ mạnh hơn và trang bị an toàn tiên tiến như Honda SENSING. Tùy vào nhu cầu về tiện nghi hay công nghệ hỗ trợ lái, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe phù hợp giữa hai đối thủ này.