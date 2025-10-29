Giá xe Mitsubishi Xpander Cross lăn bánh tháng 10/2025

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cập nhật giá xe Mitsubishi Xpander Cross niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Mitsubishi Xpander Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 16/07/2020. Đây được xem là phiên bản "SUV hóa" của dòng MPV ăn khách Xpander với vẻ ngoài năng động, bắt mắt.

Ngày 13/6/2022, Mitsubishi Xpander Cross chính thức ra mắt khách hàng Việt với loạt nâng cấp mới đáng giá.

Ngày 27/2/2023, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu phiên bản Xpander Cross mới với nhiều cải tiến vượt trội về ngoại thất, nội thất, nhằm đáp ứng toàn diện hơn nữa các tiêu chí về một mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình.

Mitsubishi Xpander Cross tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối với 4 màu sơn ngoại thất là: đen, trắng, cam, bạc. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7, Honda BR-V,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Mitsubishi Xpander Cross mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá niêm yết
(triệu VND)		 Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi
Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác
Mitsubishi Xpander Cross (đen, nâu, trắng) 698 804 790 771
Mitsubishi Xpander Cross (2 tone màu) 703 810 796 777

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Thông số Mitsubishi Xpander Cross
Kích thước
D x R x C (mm) 4595 x 1790 x 1750
Chiều dài cơ sở (mm) 2775
Khoảng sáng gầm xe (mm) 225
Số chỗ ngồi 07
Động cơ
Động cơ 1.5L MIVEC DOHC 16 valve
Dung tích xi-lanh (cc) 1499
Công suất (hp/rpm) 104/6000
Mô-men xoắn (Nm/rpm) 141/4000
Hộp số 4AT
Dẫn động FWD
Trợ lực lái Vô-lăng trợ lực điện
Hệ thống treo trước/sau McPherson với lò xo cuộn/Thanh xoắn
Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 9,09
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6,25
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 7,30
Ngoại thất
Đèn trước LED Projector
Đèn định vị LED
Đèn sương mù LED
Đèn chào mừng và hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe
Đèn hậu LED
Mâm xe 17 inch
Lốp xe 205/55R17
Gương chiếu hậu Mạ crom, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ
Tay nắm cửa ngoài Mạ crom
Giá nóc
Ốp cản sau
Ăng-ten vây cá mập
Gạt kính trước Thay đổi tốc độ
Gạt kính sau và sưởi kính sau
Nội thất
Màu nội thất Đen và xanh navy
Vô-lăng và cần số Bọc da
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch
Nút điều chỉnh âm thanh/đàm thoại rảnh tay trên vô-lăng
Điều khiển hành trình
Vô-lăng chỉnh 4 hướng
Điều hòa nhiệt độ Chỉnh kiểu kỹ thuật số
Ghế ngồi Bọc da
Ghế lái Chỉnh tay 6 hướng
Hàng ghế 2 Gập 60:40
Hàng ghế 3 Gập 50:50
Tay nắm cửa mạ crom
Cửa kính điều khiển điện
Kính tối màu
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động
Hệ thống giải trí Màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto
Hệ thống âm thanh 6 loa
Sấy kính trước/sau
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau
Gương chiếu hậu chống chói
Trang bị an toàn
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)
Số túi khí 02
Cơ cấu căng đai tự động Hàng ghế trước
Phanh ABS + EBD + BA
Hệ thống cân bằng điện tử ASC
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCL
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
Cảm biến lùi
Camera lùi
Smartkey + Khởi động bằng nút bấm
Khóa cửa từ xa
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp
Chức năng chống trộm
Chìa khóa mã hóa chống trộm

Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Ngoại thất

Được phát triển dựa trên nền tảng của Xpander tiêu chuẩn nhưng Mitsubishi Xpander Cross vẫn sở hữu ngoại hình với nhiều chi tiết khác biệt, mang đậm chất SUV.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu các số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.595 x 1.790 x 1.750 (mm), trục dài cơ sở đạt 2.775 mm. Như vậy, thông số kỹ thuật chiều dài của xe đã tăng thêm 95 mm, trong khi chiều rộng giảm 10 mm so với thế hệ cũ. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 225 mm, cao nhất phân khúc, cho khả năng lội nước vô cùng ấn tượng tới 400 mm, tương đương các mẫu SUV gầm cao.

Điểm nhấn ở phần đầu xe nằm ở lưới tản nhiệt, cản trước và hốc đèn sương mù thiết kế hầm hố, mạnh mẽ hơn. Còn lại các chi tiết như đèn pha, đèn LED ban ngày, các chi tiết ốp mạ crom,... dường như được bê nguyên từ Xpander.

Xpander Cross 2025 được trang bị bộ la-zăng 17 inch với tạo hình thể thao. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan, tay nắm cửa mạ crom sáng bóng. Đuôi xe cũng có thiết kế tương tự như Xpander, điểm khác duy nhất nằm ở ốp cản sau màu bạc với ốp viền màu đen bao quanh.

Nội thất

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu khoang cabin hiện đại và trẻ trung hơn hẳn Xpander. Nội thất kết hợp 2 tông màu đen và xanh navy. Vô-lăng trợ lực chỉnh điện 4 hướng tích hợp các nút chức năng hỗ trợ lái như chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình Cruise Control.

Ghế lái bọc da, chỉnh cơ 6 hướng, có thêm cả móc gắn ghế an toàn dành cho trẻ em, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto.

Các tiện ích khác trên Mitsubishi Xpander Cross 2025 có thể kể đến: điều hòa cơ, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng sạc USB ở khu vực hốc để đồ trung tâm, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện,...

Động cơ

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu khối động cơ tương tự Xpander là loại 1.5L sản sinh công suất 103 mã lực và đạt 141 Nm mô men xoắn. Kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn

Lần đầu tiên Mitsubishi Xpander Cross được trang bị công nghệ hỗ trợ khi vào cua AYC (Active Yaw Control). Đây cũng là tính năng lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe con dẫn động cầu trước của Mitsubishi. AYC giúp việc điều khiển xe khi vào cua, đánh lái gấp, di chuyển trên đường ngoằn ngoèo, trơn trượt an toàn hơn.

Hệ thống AYC dựa vào gia tốc, góc nghiêng của xe khi vào cua để tính toán, tác động lực phanh tự động lên bánh xe (trong góc cua). Kết hợp với tính năng ABS và cân bằng điện tử, AYC giúp tạo ra bán kính quay xe tối ưu, từ đó thân xe được kiểm soát tốt hơn.

Ngoài AYC, Xpander Cross 2025 còn có các trang bị an toàn khác như camera 360 độ, cảm biến lùi, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Đánh giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Ưu điểm:
   + Thiết kế trẻ trung, hiện đại, đậm chất SUV
   + Gầm cao, hệ thống treo được gia cố
   + Vòng quay tối thiểu nhỏ, dễ di chuyển trong phố
   + Nội thất rộng rãi, điều hòa lạnh sâu
   + Tiết kiệm nhiên liệu.

Nhược điểm:
​​​​​​​   - Đèn pha thấp dễ bám bẩn, phanh tay thô
   - Trang bị tiện ích chưa thực sự nổi bật.

-29/10/2025 04:50 AM (GMT+7)
