Loạt xe ga giá rẻ dưới 25 triệu đồng đang bán tại Việt Nam

TVS Callisto 110

Trong phân khúc xe tay ga giá rẻ dưới 25 triệu đồng tại Việt Nam, TVS Callisto 110 nổi bật nhờ thiết kế mang phong cách thanh lịch cùng loạt trang bị thực dụng cho gia đình. Xe sở hữu thân vỏ kim loại cứng cáp, bền bỉ, tạo cảm giác chắc chắn hơn so với nhiều mẫu xe phổ thông khác trong tầm giá. Phần đầu xe trang bị hệ thống đèn halogen với mặt gương tăng sáng, kết hợp kính chắn gió cao và gương chiếu hậu mạ crom, mang lại diện mạo hài hòa và hiện đại.

Khoang lái được bố trí đồng hồ Analog cỡ lớn, hiển thị rõ ràng các thông số cần thiết. Sàn để chân rộng tới 375 mm giúp người lái thoải mái để chân hoặc mang theo đồ đạc. Yên xe đệm cao cấp phối hai màu cùng tựa lưng dày phía sau tăng sự êm ái cho cả người điều khiển lẫn người ngồi sau. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo sau 3 cấp độ điều chỉnh, đảm bảo vận hành êm ái trên nhiều điều kiện đường sá.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 110cc, phun xăng điện tử, cho công suất 5,8 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Ngoài đề điện, xe còn có cần đạp khởi động dự phòng. Các tiện ích đáng chú ý gồm công nghệ phanh SBT đồng bộ, cổng sạc di động, nắp đổ xăng đặt phía sau, chân chống EZ, công tắc Passing và móc treo đồ chắc chắn.

Hiện Callisto 110 được phân phối tại các đại lý với mức giá chỉ 19,99 triệu đồng.

SYM Shark 50

Với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu tay ga rẻ dưới 25 triệu đồng, SYM Shark 50 là lựa chọn đáng chú ý dành cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng đủ 16 tuổi trở lên và chưa có bằng lái xe. Xe sở hữu thiết kế gọn gàng với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.931 x 665 x 1.096 mm, chiều dài cơ sở 1.335 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị đông đúc. Trọng lượng khô 100 kg kết hợp khoảng sáng gầm 100 mm mang lại sự ổn định khi di chuyển hàng ngày.

Shark 50 được trang bị động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,1 Nm tại 7.000 vòng/phút, cho tốc độ tối đa khoảng 50 km/h - phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm quãng ngắn.

Về an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh đùm (cơ) cho cả trước và sau, đi kèm lốp có ruột kích thước 70/90-14 phía trước và 80/90-14 phía sau. Hệ thống giảm xóc ống lồng trước kèm lò xo phía sau cũng đảm bảo xe vận hành ổn định.

Giá SYM Shark 50 được niêm yết ở mức 24,5 triệu đồng.

SYM Priti 50

Tiếp tục là một lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc xe máy không cần bằng lái tại Việt Nam, SYM Priti 50 ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và nhiều tiện ích hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn LED cho cả đèn pha và đèn hậu, tăng khả năng chiếu sáng và tạo diện mạo hiện đại. Logo tên xe đặt tại vị trí đèn xi-nhan với hiệu ứng màu chuyển sắc bắt mắt, tăng tính nhận diện. Sàn để chân rộng 264 mm, mặt phẳng lớn, thuận tiện để vali, túi xách khi di chuyển hay mua sắm.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 2,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 3,2 Nm tại 7.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,81 lít/100 km kết hợp bình xăng 6,5 lít giúp tối ưu chi phí sử dụng.

Trang bị tiện ích gồm đồng hồ LCD kỹ thuật số có thể điều chỉnh độ sáng, gương chiếu hậu xoay dọc 90 độ độc đáo, cốp dung tích 22,5 lít chứa vừa mũ bảo hiểm 3/4 và nhiều vật dụng cá nhân, cùng cổng sạc USB có nắp chống nước.

Hiện nhiều đại lý đang bán ra SYM Priti 50 với giá khoảng 25 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Evo

Cũng với kiểu dáng xe tay ga (scooter) truyền thống, nếu như khách hàng đang muốn chuyển đổi sang xe máy điện thì VinFast Evo là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm mang hơi hướng thiết kế cổ điển với những trang bị hiện đại như đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Xe sử dụng động cơ điện Inhub 1500W, cho tốc độ tối đa 70 km/h kèm hai chế độ lái tùy chỉnh. Điểm đặc biệt của Evo là tích hợp pin LFP trong đó một pin cố định và một pin có thể tháo dời để có thể thuận tiện đổi pin tại trạm. Khi được lắp đủ hai pin, xe có thể vận hành quãng đường tối đa 165 km/lần sạc.

Giá VinFast Evo là 25,6 triệu đồng (đã gồm VAT, Pin và bộ sạc), và hiện đang được các đại lý khuyến mại giảm 8%, chỉ còn 23,5 triệu đồng.