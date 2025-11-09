Mẫu xe Hàn nhập khẩu nguyên chiếc giá 600 triệu đồng có gì hấp dẫn?

Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn mẫu xe Hyundai Creta làm chiếc xe đầu tiên để sở hữu. Cũng dễ hiểu vì giá thành và thiết kế ưa nhìn của mẫu xe này. Hiện phân khúc xe gầm cao hạng B đang được nhiều khách hàng Việt quan tâm.

Ngoài ra, trong bối cảnh những năm qua, mẫu xe Hyundai Kona đang bị “hụt hơi” trước các đối thủ như Kia Seltos, thì việc TC Motor bổ sung thêm dòng Hyundai Creta sẽ giúp hãng xe Hàn chiếm thị phần cao trong phân khúc CUV cỡ B.

Hyundai Creta sẽ giúp hãng xe Hàn chiếm thị phần cao trong phân khúc CUV cỡ B.

Xe vốn nằm trong phân khúc đang rất bán chạy tại thị trường Việt khi hấp dẫn được nhiều tệp khách hàng bao gồm khách trẻ, khách mua xe lần đầu với chi phí mua xe vừa phải, vốn hay chọn xe gầm cao.

Tổng quan ngoại và nội thất xe

Hyundai Creta sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.315 x 1.790 x 1.666 mm.

Cụm đèn chiếu sáng tiếp tục được đặt thấp và tạo ra sức hút mạnh mẽ.

Hyundai Creta sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.315 x 1.790 x 1.666 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe 200mm​. Hyundai Creta 2022 thế hệ thứ 2 mang thiết kế năng động, ngoại thất thiết kế với lưới tản nhiệt màu đen hay đèn định vị LED dạng ẩn.

Cụm đèn chiếu sáng tiếp tục được đặt thấp, trong khi phía sau vẫn là sự xuất hiện của cụm đèn đa giác đặc trưng. Hyundai Creta mới được trang bị phiên bản 2 tone màu cá tính và nắp capo mới. Xe sở hữu bộ mâm xe hợp kim 5 chấu 17 inch, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập.

Hyundai Creta nổi bật với các trang bị: đèn chiếu sáng full LED, đèn phanh trên cao dạng LED, tay nắm cửa mạ Crom, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan điều chỉnh điện hỗ trợ sấy… Bên trong khoan nội thất xe có nhiều trang bị tiện nghi và được ghế ngồi được bọc da.

Hyundai Creta được trang bị đèn phanh trên cao dạng LED,

Bảng taplo xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Hệ thống giải trí của xe hỗ trợ đầy đủ Mp3/USB/Aux/Bluetooth, Android Auto, Apple Carplay với 8 loa Bose cùng amply rời.

Hyundai Creta còn có nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Ghế lái xe điều chỉnh điện 8 hướng cùng vô lăng có thể điều chỉnh góc cao, thấp 4 hướng. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp công nghệ lọc khử Ion, kết hợp cùng cửa gió cho hàng ghế. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi và an toàn khi vận hành.

Hyundai Creta cũng rất dễ chiều lòng khách hàng và xứng đáng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm.

Tại Việt Nam, Hyundai Creta được phân phối với 3 phiên bản (Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp) cùng 6 màu tùy chọn: Trắng - Đỏ - Đen - Bạc - Xám Kim loại - Xanh Dương. Phiên bản Cao cấp có thêm lựa chọn 2 màu ngoại thất (2 tone) mới mức giá thêm 5 triệu đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.​

Động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Creta được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên Smartstream.

Hyundai Creta được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên Smartstream, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh).​

Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc CUV hạng B được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense bao gồm:​ Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA​ / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA​ / Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA​ / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA.

Xe được trang bị hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh).​

Ngoài ra, xe được trang bị sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều khiển hành trình thông minh, giới hạn tốc độ MSLA, phanh tay điện tử EPB và Autohold, cảm biến áp suất lốp TPMS…

Đánh giá

Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc CUV hạng B được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Trong tầm giá khoảng 600 - 700 triệu đồng, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos. Nếu so về trang bị động cơ, mẫu B-SUV nhà Hyundai rõ ràng kém hấp dẫn hơn. Nhưng bù lại, với sự chăm chút trong thiết kế, nội thất rộng rãi đi cùng hệ thống trang bị, công nghệ hiện đại, phong phú, Hyundai Creta cũng rất dễ chiều lòng khách hàng và xứng đáng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hiện tại Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hyundai Indonesia và cũng sẽ sớm được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam năm sau, sau khi nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV 2) hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hyundai Indonesia.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Hyundai Creta tại Việt Nam: