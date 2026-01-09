Mitsubishi, Hyundai, Toyota tung quân bài 7 chỗ những ngày cuối năm

Vào những ngày cuối năm Ất Tỵ, bên cạnh các chương trình ưu đãi và giảm giá hấp dẫn, các nhà sản xuất ô tô cũng đua nhau ra mắt những mẫu xe mới, tạo nên không khí sôi động cho thị trường. Trong số 5 mẫu xe mới, chỉ có hai mẫu “xe chơi” là Audi A6 và Skoda Octavia, trong khi ba mẫu còn lại là Mitsubishi Destinator, Hyundai Santa Fe Hybrid và Toyota Innova Cross G, đều là những dòng xe 7 chỗ đa dụng, phục vụ nhu cầu thực tế của các gia đình.

Mitsubishi Destinator: Lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV

Vào tháng 12/2025, Mitsubishi Motor Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Destinator, với giá khởi điểm từ 780 triệu đồng. Đây được xem là sự thay thế chiến lược cho dòng Outlander đã mất dần sức hút. Destinator nổi bật với thiết kế thể thao, kích thước lớn (4.680 x 1.840 x 1.780 mm) và chiều dài cơ sở 2.815 mm giúp xe có không gian rộng rãi và thoải mái.

Bên trong, xe được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha và điều hòa tự động hai vùng. Về khả năng vận hành, Destinator sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, tuy nhiên xe chỉ có cấu hình dẫn động cầu trước.

Hyundai Santa Fe Hybrid: Công nghệ tiên tiến và tiết kiệm nhiên liệu

Hyundai Thành Công Việt Nam cũng đã cho ra mắt phiên bản hybrid mới của dòng Santa Fe, với giá niêm yết 1,369 tỷ đồng. Santa Fe đã trở thành một mẫu SUV quen thuộc tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và không gian nội thất rộng rãi. Phiên bản Hybrid mới sử dụng động cơ xăng tăng áp SmartStream 1.6 lít kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như màn hình cong Panorama 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế chỉnh điện có sưởi/làm mát, và gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense thế hệ 2. Đặc biệt, Santa Fe Hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ tiêu thụ khoảng 5,94 lít/100 km đường trường và 6,37 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota Innova Cross G: Lựa chọn hợp lý cho gia đình

Trước áp lực cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ, Toyota Việt Nam đã ra mắt phiên bản Innova Cross G với giá 730 triệu đồng. Phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng thực dụng, đặc biệt là những người mua xe phục vụ dịch vụ. Innova Cross G vẫn giữ thiết kế tổng thể giống các bản cao cấp nhưng được lược bỏ một số trang bị để giảm giá bán.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.0 lít với công suất khoảng 172 mã lực, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mặc dù có một số thay đổi về trang bị, Innova Cross G vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn với các công nghệ như kiểm soát ổn định thân xe và 6 túi khí.

Với sự đa dạng trong lựa chọn và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thị trường ô tô Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.