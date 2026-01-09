Hyundai SantaFe Hybrid di chuyển bao nhiêu km cho một bình nhiên liệu đầy?

Sở hữu hệ truyền động Hybrid song song cho phép vận hành độc lập hoặc kết hợp giữa mô-tơ điện và động cơ xăng, SantaFe Hybrid 2025 có khả năng di chuyển hơn 1.100km cho một lần đổ đầy bình nhiên liệu và hứa hẹn độ bền bỉ ấn tượng, do việc vận hành được kết hợp, tối ưu bởi 2 động cơ.

Tại thị trường Việt Nam, nếu không tính các dòng xe hạng sang, phân khúc SUV Hybrid cỡ D đang là sân chơi riêng của SantaFe Hybrid và Sorento Hybrid. Với mức tiêu thụ chỉ khoảng 6L xăng/100km đường hỗn hợp, mẫu xe của Hyundai đang gây sự chú ý.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thích ứng (HBA-LED) và dải đèn ban ngày tạo hình chữ H..

Với tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, Santa Fe Hybrid không chỉ vận hành linh hoạt trong đô thị mà còn đáp ứng tốt các cung đường offroad cơ bản. Đây là mẫu xe gặt hái được nhiều thành công quốc tế với doanh số hơn 150.000 chiếc chỉ sau chưa đầy 2 năm ra mắt tại thị trường Mỹ.

Trải nghiệm thực tế trên cung đường hơn 300km cho thấy những phản hồi thực tế từ người dùng có phần tích cực hơn so với các tranh luận trên mạng xã hội. Tại các điểm dừng nghỉ, xe thu hút sự quan tâm nhờ kích thước bề thế và gây bất ngờ về hiệu quả nhiên liệu khi duy trì mức tiêu hao khoảng 6L/100km.

Dù thiết kế mới gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng thực tế cho thấy các kỹ sư Hyundai đã ưu tiên tối ưu không gian. Phong cách thiết kế góc cạnh (Boxy) khiến Santa Fe trở nên khác biệt và nổi bật giữa số đông các mẫu xe vốn đang dần bão hòa với kiểu dáng thiếu điểm nhấn.

Hệ thống khung gầm N3 cải tiến với bộ giảm chấn biến thiên tần số (SDC3).

Sự thay đổi này mang lại không gian nội thất rộng rãi vượt trội so với các dòng SUV cỡ C, đặc biệt là hàng ghế thứ hai cực kỳ thoải mái cho 3 người lớn. Dù cụm đèn hậu thấp vẫn là điểm gây tranh cãi, nhưng trải nghiệm không gian từ bên trong mới là giá trị thực dụng mà người dùng nhận được.

Bước vào khoang cabin, người dùng sẽ cảm nhận được độ rộng rãi tương đương với dòng xe đàn anh Palisade. Cả ba hàng ghế đều đủ không gian cho người lớn, trong khi hàng ghế cuối có thể trở thành khu vực an toàn và thú vị cho trẻ em.

Điểm nhấn đáng chú ý là hộc khử trùng bằng tia UV-C phía trên hộc đựng găng tay - một tính năng hữu ích trong điều kiện môi trường hiện nay. Xe sở hữu tầm nhìn thoáng đãng nhờ vị trí ngồi cao, kính lái và cửa sổ lớn. Hệ thống cửa sổ trời kép với phần phía trước có thể mở rộng cũng là một điểm cộng lớn cho sự thông thoáng.

SantaFe Hybrid gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế "Boxy" đậm chất SUV cổ điển.

Mặc dù khoang hành lý có thể mở rộng linh hoạt, tuy nhiên hộc đựng cốc ở hàng ghế thứ ba được thiết kế hơi nhô ra, phần nào chiếm dụng không gian khi không sử dụng. Santa Fe Hybrid được trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense 2 toàn diện, bao gồm: Hệ thống tránh va chạm cắt ngang phía trước và sau; Kiểm soát hành trình dựa trên dẫn đường (tự động điều chỉnh tốc độ khi vào cua); Cảnh báo mất tập trung và phanh khẩn cấp tự động trước/sau.

Về vận hành, phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp. Khối động cơ lai Hybrid mang lại cảm giác lái thú vị. Nhờ mô-tơ điện hỗ trợ, xe có thể khởi động và di chuyển ngay lập tức mà không cần chờ tua máy ổn định như các xe sử dụng động cơ đốt trong khác. Dù trọng lượng khoảng 2 tấn, xe vẫn xử lý nhẹ nhàng khi leo dốc hầm cao ốc.

Qua trải nghiệm, dễ dàng cảm thấy hệ thống Hybrid vận hành khá thông minh. Khi di chuyển ở tốc độ thấp như khi tắc đường, mô-tơ điện sẽ giúp xe di chuyển, nhưng khi tăng tốc, động cơ xăng sẽ can thiệp. Khi tốc độ ổn định trở lại, mô-tơ điện sẽ vận hành thay cho động cơ đốt trong, ngay cả khi di chuyển ở vận tốc 60 km/h.

Khoang nội thất SantaFe Hybrid tuân theo nguyên lý HMI, lấy người dùng làm trung tâm.

Có thể thấy rằng Hyundai SantaFe Hybrid mang lại cảm giác vận hành cao cấp, êm ái nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để thực hiện các cú vượt ở tốc độ 120km/h. Sau hành trình hơn 300km, đồng hồ báo xăng hiển thị xe vẫn có thể di chuyển thêm 750km, một con số ấn tượng đáp ứng tốt kỳ vọng của những khách hàng đề cao sự tiện nghi và hưởng thụ.

Trong bối cảnh thị trường ô tô bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Nguyên đán, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã công bố chương trình khuyến mại quy mô lớn mang tên “Đón năm mới – Chốt deal hời”. Chương trình không chỉ gây chú ý bởi mức giảm giá sâu mà còn tạo đột phá với chính sách bảo hành dài hạn nhất thị trường.

Tháng 1/2025 được xem là thời điểm quan trọng khi nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân tăng cao. Nhằm đồng hành cùng khách hàng, HTV triển khai chuỗi ưu đãi toàn diện áp dụng cho các dòng xe chủ lực sản xuất năm 2025.

SantaFe Hybrid được trang bị khối động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.6L tăng áp.

Theo công bố, mức giá trị ưu đãi cao nhất cho mỗi xe trong đợt này có thể lên tới 220 triệu đồng. Trong gói ưu đãi, một số xe cũng được gia hạn bảo hành, minh chứng cho khẳng định của hãng về chất lượng xe, giúp người dùng an tâm sử dụng lâu dài.

Chương trình khuyến mại lần này áp dụng cho toàn bộ xe sản xuất năm 2025, tập trung mạnh vào các dòng SUV và MPV đang được ưa chuộng. Hyundai Santa Fe là mẫu xe nhận mức khuyến mại cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Giá trị này bao gồm khuyến mại giảm giá, quyền lợi Thẻ hội viên hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành.

Cùng với đó, mẫu SUV cao cấp nhất mẫu xe Hyundai Palisade cũng nhận ưu đãi lớn, lên tới 200 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp và quyền lợi thẻ hội viên. Tương tự, mẫu MPV 7 chỗ thực dụng Hyundai Stargazer được ưu đãi tới 96 triệu đồng cùng chính sách nâng hạn bảo hành.

Hyundai Tucson và Creta, vốn là hai mẫu xe bán chạy hàng đầu của thương hiệu, cũng đang nhận ưu đãi lên tới 58 triệu đồng kèm quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Chương trình ưu đãi tháng 1/2026 không chỉ là giải pháp kích cầu ngắn hạn mà còn là chiến lược dài hạn nhằm mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm

Bảng giá khuyến mãi tối đa cho từng dòng xe Hyundai đang phân phối tại Việt Nam: