Đây là bộ ba SUV hạng B đáng mua hiện nay, giá từ 599 triệu đồng

Hyundai Creta

Hyundai Creta được phân phối với các phiên bản khác nhau. Trong đó, bản 1.5L Tiêu chuẩn có giá niêm yết 599 triệu, 1.5L Đặc biệt giá 659 triệu, 1.5L Cao cấp giá 705 triệu và Creta N Line có mức khởi điểm là 715 triệu.

Dòng SUV hạng B này sở hữu ngoại thất trẻ trung với dáng vóc gọn gàng, nổi bật nhờ lưới tản nhiệt 3D sơn đen và dải LED ẩn đậm chất “tiểu Tucson”. Cụm đèn trước tách rời hình thang đứng cùng cản trước sơn bạc tạo vẻ khỏe khoắn, còn thân xe thu hút với mái dốc nhẹ, trụ C trắng và mâm 17 inch hai tông màu. Đuôi xe gây ấn tượng bằng đèn hậu chữ “C”, các đường gân hình “X” và dòng chữ “CRETA” tăng nhận diện.

Nội thất mang phong cách tinh giản, cao cấp với tông đen, ghế da và màn hình giải trí 10,25 inch kèm âm thanh Bose. Xe được trang bị vô-lăng tích hợp nút bấm, chìa khóa thông minh, ghế trước làm mát và hàng ghế sau rộng rãi với cửa gió riêng.

Khoang hành lý chứa đủ 3 vali lớn và mở rộng đến 1.000L khi gập hàng ghế sau. Trang bị tiện nghi gồm điều hòa tự động lọc ion, cruise control, MSLA, phanh tay điện tử và camera lùi.

Động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số iVT cho khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm và linh hoạt trong phố. Gói an toàn SmartSense bổ sung cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù, đảm bảo sự an tâm cho người dùng.

Honda HR-V

Honda HR-V 2025 mang diện mạo sang trọng với lưới tản nhiệt lục giác, đèn LED mảnh và bộ mâm 5 chấu kép thể thao, đi kèm đuôi xe nổi bật nhờ dải đèn hậu LED kéo dài. Dòng xe SUV HR-V hiện được phân phối 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 699-869 triệu đồng.

Kích thước mới 4.385 x 1.790 x 1.590 mm giúp khoang cabin rộng rãi hơn, còn nội thất được nâng tầm bằng màn hình 8 inch tách rời, vô lăng 3 chấu có lẫy chuyển số và ghế da chỉnh điện. Hàng ghế sau Magic Seat gập linh hoạt và khoang hành lý mở rộng tối đa 1.000L mang lại tính thực dụng cao. Xe trang bị điều hòa tự động, cửa gió sau, khởi động từ xa, Honda Connect, Apple CarPlay/Android Auto và dàn âm thanh 6 loa.

HR-V 2025 dùng động cơ 1.5L VTEC Turbo cho 174 mã lực, 240 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng chế độ Eco và Sport mang lại khả năng vận hành linh hoạt. Treo MacPherson/giằng xoắn và khoảng sáng gầm 181 mm giúp xe êm ái, thích ứng tốt nhiều địa hình. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp chỉ khoảng 6.7L/100km, tối ưu cho di chuyển hằng ngày.

Xe được trang bị gói an toàn Honda Sensing gồm phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, giảm thiểu chệch làn, đèn pha thích ứng và ga tự động thích ứng.

Hệ thống an toàn của HR-V 2025 được bổ sung thêm 6 túi khí, camera lùi, hỗ trợ đánh lái chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và ISOFIX, HR-V trở thành lựa chọn an toàn hàng đầu phân khúc.

Kia Seltos

Kia Seltos 2025 có giá dao động từ 599-764 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Dòng xe SUV này của Kia gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ thiết kế mới, đèn trước vuông vắn viền chrome và từ bản Luxury trở lên được trang bị đèn pha full LED đặc sắc.

Thân xe đậm chất thể thao với các đường dập gân mạnh mẽ, viền chrome quanh kính, ốp nhựa đen cứng cáp và mâm 17 inch hai tông màu cho cả dàn bánh chính lẫn bánh dự phòng. Đuôi xe nổi bật nhờ cụm đèn hậu LED phân tầng chạy ngang thân và cản sau phối nhựa đen – bạc đầy khỏe khoắn.

Nội thất được thiết kế tinh tế với taplo phối nhựa cứng – mạ bạc – vân carbon, đặc biệt bản Premium dùng thêm nhựa mềm giả da; màn hình đôi 10,25 inch mang phong cách xe sang. Ghế da là trang bị tiêu chuẩn, ghế trước chỉnh điện (tùy bản) và cả hai ghế trước đều có tính năng làm mát – điểm vượt trội nhất phân khúc, trong khi hàng ghế sau rộng rãi và linh hoạt với tựa lưng chỉnh độ ngả và khoang hành lý 433L có thể mở rộng.

Khoang lái hiện đại với vô lăng D-cut, phanh tay điện tử, Auto Hold, lẫy chuyển số (trên bản cao), cùng đồng hồ kỹ thuật số đến 10,25 inch ở bản Premium. Hệ thống giải trí gồm màn hình 10,25 inch (hoặc 8 inch ở bản thấp), kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và dàn âm thanh 6 loa với mặt loa 3D độc đáo. Tiện nghi nổi bật có điều hòa tự động (trên Luxury và Premium), cửa gió sau, sạc không dây và hệ thống lọc không khí thông minh tùy bản.

Xe trang bị hai tùy chọn động cơ 1.5 hút khí tự nhiên (113 mã lực) và 1.5 tăng áp (158 mã lực), kết hợp hộp số CVT hoặc DCT 7 cấp, hỗ trợ ba chế độ lái cùng ba chế độ kiểm soát lực kéo. Vận hành ổn định, linh hoạt và tiết kiệm, đặc biệt bản turbo mang lại trải nghiệm mạnh mẽ hơn. Về an toàn, Seltos sở hữu 6 túi khí, ABS, EBD, BA, ESP, VSM, HAC, cảm biến đỗ xe và camera lùi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.