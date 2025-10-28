Hyundai Việt Nam tung ưu đãi 50 triệu đồng cho dòng xe Creta

Tháng 10, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) khởi động chuỗi ưu đãi toàn diện với gói “Bảo hành 8 năm - An tâm vận hành”, hỗ trợ tài chính lên tới 200 triệu đồng, cùng quyền lợi giá trị khác áp dụng cho các dòng xe Hyundai.

Cụ thể, trong tháng 10, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Creta, đều có cơ hội nhận được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng. New Creta có thiết kế thể thao, thanh thoát và được nhận xét là đẹp hơn phiên bản tiền nhiệm.

Ngoài ngoại thất và một chút thay đổi nhẹ về nội thất, New Creta còn được tinh chỉnh vô lăng cho cảm giác lái vui vẻ.Mặt ca lăng được thiết kế mới với dải đèn định vị liền mạch và cặp đèn LED chiếu sáng 2 bên, logo chữ H mới nhất của Hyundai được đặt giữa nổi bật.

Cặp gương tích hợp xi nhan báo rẽ và camera 360, cảnh báo điểm mù, thiết kế gương gọn gàng giúp góc nhìn từ phía trong khoang lái rất thoáng, mình thích thiết kế gương này. Đuôi gió được trang bị trên New Creta, ngoài ra chiếc xe cũng có cần gạt mưa sau. New Creta tích hợp đèn LED liền mạch - xu hướng trong những năm gần đây.

Thay vì trang bị những bộ vành kích cỡ lớn, lốp mỏng thì New Creta được trang bị vành R18, êm ái hơn. Tất nhiên, người mua có thể lựa chọn bộ vành thể thao hơn cho chiếc xe của mình. Nội thất ghế đen chỉ trắng và vô lăng 4 chấu quen thuộc trên New Creta. Có thể nói vô lăng này chưa được đẹp như trên bản N Line, nhưng cũng tích hợp đầy đủ tính năng như Smart Cruise Control, kích hoạt giữ làn.

Cần lẩy số trên New Creta cho cảm giác thể thao hơn. Mặc dù vậy, sẽ thẩm mỹ hơn nếu New Creta được trang bị vô lăng 3 chấu cần gẩy số, hoặc tiến tới loại bỏ hoàn toàn cần số gạt như trên Santa Fe, Palisade. Xe được điểm xuyết bằng những miếng ốp nhựa màu Piano đen bóng, thẩm mỹ, nhưng cũng dễ xước nếu không được giữ gìn cẩn thận.

Sạc không dây, cổng USB type A và cổng Type C cho công suất sạc nhanh - 180w, tiện dụng sạc những thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, thậm chí là MacBook type C. Hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 người lớn, nhưng sẽ cần mua chiếc xe to hơn để 5 người lớn ngồi một cách thoải mái.

New Creta sử dụng động cơ SmartStream G, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm với các chế độ lái tuỳ chọn, Eco, Normal, Sport và Smart với hệ thống lái được tinh chỉnh. Bản cao cấp của New Creta có cấu hình tương đương với bản đắt tiền nhất - Creta N Line.

Bản Facelift chung động cơ, nhưng có 4 chế độ lái, từ nhẹ nhàng với Eco, Normal, Smart đến chế độ Sport mạnh mẽ. Tại chế độ Sport, vô lăng siết chặt hơn, tua máy được đẩy lên cao, chiếc xe mất khoảng 9 - 10 giây để đạt được tốc độ 100km/h.

New Creta đang nằm trong phân khúc giá cạnh tranh với Yaris Cross hay Suzuki Xforce, thế mạnh của chiếc xe này là thiết kế đẹp mắt, khả năng vận hành ổn định, tính năng hỗ trợ lái thông minh, thích hợp với những khách hàng trẻ, sành điệu.

Bảng giá bán niêm yết Hyundai New Creta mới (đã bao gồm VAT):