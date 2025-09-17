Mẫu MPV của Nhật có doanh số ra sao trong tháng 8/2025

Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.973 xe, bao gồm 17.304 xe du lịch; 8.367 xe thương mại và 302 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 22%; xe thương mại giảm 5%, xe chuyên dụng giảm 53% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.302 xe, giảm 17% so với tháng trước. Chỉ trong vòng 1 năm sau khi ra mắt, Xpander đã nhanh chóng chinh phục mốc doanh số 10.000 xe. Đến nay, Xpander vẫn duy trì sức hút với khách hàng nhờ thiết kế ngoại thất trẻ trung, hiện đại, không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các gia đình nhiều thế hệ.

Trải qua nhiều năm hoàn thiện với các phiên bản nâng cấp, Xpander tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV. Giá trị của mẫu xe thể hiện qua khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, mang đến sự an tâm và thoải mái trên mọi hành trình.

Trong tháng 8/2025, theo báo cáo VAMA, mẫu xe Mitsubishi Xpander bàn giao 906 xe đến tay khách hàng cả nước. Trong đó xe CBU có tổng 732 xe, thị phần miền Bắc 217 xe, miền Trung 194 xe và miền Nam 321 xe. Còn ở dòng xe CKD đạt 174 xe, thị phần miền Bắc chiếm 40 xe, miền Trung 60 xe và miền Nam 74 xe.

Mitsubishi Xpander sở hữu ngoại hình trẻ trung và nam tính với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750 (mm), tức dài hơn 120mm, cao hơn 20mm so với thế hệ cũ.

Chiều dài cơ sở đạt 2.775 mm. Khoảng sáng gầm xe lên đến 225 mm, ghi nhận tốt nhất phân khúc, giúp xe có thể lội nước tối đa ở độ sâu 400mm và linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình. Không gian nội thất Mitsubishi Xpander 2025 mang phong cách tối giản nhưng vẫn vô cùng thực dụng.

Mọi thứ được sắp đặt khoa học, chú trọng đến các chi tiết quan trọng, giúp người dùng dễ dàng thao tác sử dụng. Bên cạnh gam màu đen chủ đạo, Xpander được bổ sung thêm 2 tông màu đen - nâu, mang đến cái nhìn lịch lãm, sang trọng.

Khu vực táp-lô bọc da thật thay vì nhựa giả da như trước, các đường chỉ khâu ở ốp cửa, tựa tay trên cửa hay bệ tỳ tay ghế lái cũng là thật, tạo điểm nhấn cao cấp cho xe. Bảng điều khiển cũng được trau chuốt để tạo nên sự tinh tế thống nhất.

Cả 3 phiên bản của Mitsubishi Xpander 2025 đều được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Theo công bố của hãng, hộp số tự động 4 cấp được tinh chỉnh gia tăng sự êm ái, linh hoạt cũng như khả năng tăng tốc mượt mà trên mọi cung đường.

Hệ thống treo trên Mitsubishi Xpander 2025 cứng cáp hơn nhờ tăng kích thước phuộc và van hiệu suất cao bên trong giảm xóc. Khung xe RISE cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao, giúp hạn chế tác động ngoại lực lên người bên trong xe khi có va chạm cũng như mang đến sự vững chắc khi vào cua, đường gập ghềnh hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander 2025 bao gồm: hệ thống kiểm soát lực kéo TCL và cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Camera 360 độ, cảm biến lùi được bổ sung thêm trên bản số sàn tự động đặc biệt lắp ráp trong nước. Ngoài ra còn có những tg bị cũ như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, Camera lùi,...

Trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander nổi bật với doanh số ấn tượng và sự ưa chuộng rộng rãi. Có thể nói Mitsubishi Xpander hiện đang là mẫu xe MPV toàn diện hàng đầu, là lựa chọn lý tưởng đồng hành cùng mỗi gia đình Việt.

Cột mốc 120.000 xe Xpander khi bước vào năm thứ 8 là một chương tự hào trong lịch sử phát triển của hãng tại Việt Nam. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được phân phối với 04 màu sơn ngoại thất là trắng, đen, bạc, nâu. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Rush, Suzuki Ertiga, Honda HR-V, Toyota Innova, Toyota Veloz Cross,...