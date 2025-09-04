Mitsubishi Xpander 2025 rục rịch về Việt Nam, giá xe cũ ra sao?

Mitsubishi Xpander thế hệ 2025 đang chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, dự kiến tạo thêm sức nóng cho phân khúc MPV gia đình. Sự xuất hiện của phiên bản mới khiến nhiều khách hàng chú ý hơn đến thị trường xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những chiếc Xpander đời cũ gần nhất vốn đang được rao bán khá dày trên các sàn xe cũ.

Một vài tin rao bán xe Mitsubishi Xpander cũ.

Khảo sát thực tế cho thấy giá xe Xpander cũ dao động rộng. Tại Hà Nội, một chiếc Xpander Premium bản đủ màu đỏ, đã đi khoảng 12.000 km, đang được chào 590 triệu đồng. Đây là lựa chọn hợp lý cho ai tìm xe lướt còn bảo hành nhưng không nhất thiết phải chờ xe mới.

Xpander Cross – phiên bản cao hơn với thiết kế lai SUV – thường có giá nhỉnh hơn, phổ biến 660 đến 675 triệu đồng. Chẳng hạn, một xe màu nâu chạy 9.000 km ở Hà Nội được rao 666 triệu đồng, còn tại TP.HCM, một xe màu trắng chạy 21.000 km có giá 665 triệu đồng. Mức giá cho thấy Cross giữ giá ổn dù đã qua sử dụng.

Các xe odo thấp thường được chào bán sát giá xe mới. Một chiếc Xpander Cross chạy 3.000 km tại TP.HCM đang ở mức 675 triệu đồng. Ở các tỉnh, giá mềm hơn: một Premium màu trắng tại Đắk Lắk, odo 5.000 km, đang có giá 620 triệu đồng, tạo lợi thế cho người mua chịu khó di chuyển lấy xe.

Một số trường hợp hấp dẫn khác cũng xuất hiện. Tại TP.HCM, một chiếc Premium màu vàng chạy 6.600 km được rao 630 triệu đồng kèm trang bị như màn hình DVD, camera 360. Mức thấp nhất ghi nhận là 542 triệu đồng cho một Xpander AT màu trắng ở Hà Nội, thuộc đời cũ gần nhất. Giá hời luôn đi kèm yêu cầu kiểm tra kỹ trước khi chốt.

Ảnh thực tế một chiếc xe cũ được rao bán.

Tổng kết theo dải giá 540 đến gần 680 triệu đồng, chênh lệch phụ thuộc số km đã sử dụng, khu vực bán, độ uy tín nơi ký gửi và các phụ kiện lắp thêm. Xe càng ít km thì càng giữ giá, còn xe chạy nhiều hoặc bán ở tỉnh thường rẻ hơn.

Nhìn chung, thông tin đời mới sắp ra mắt đang kích thích nguồn cung xe lướt: Chủ xe có ý định lên đời, đại lý thu mua để xoay vòng. Nguồn cung dồi dào giúp người mua dễ thương lượng hơn, đặc biệt với xe để sẵn tại salon cần quay vòng nhanh.

Khi xem xe, nên ưu tiên xe đủ lịch sử bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng khung gầm, động cơ, hộp số, nội ngoại thất và chạy thử trên nhiều điều kiện. Đừng bỏ qua hạng mục chi phí phát sinh như sang tên, bảo hiểm, đăng kiểm và hạng mục bảo trì nhỏ để đưa xe về trạng thái tốt nhất.