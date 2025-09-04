Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bản nâng cấp mới trình làng

Sau khi ra mắt tại Indonesia vào hồi đầu năm nay, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2026 đã chính thức trình làng thị trường Philippine với nhiều thay đổi đáng chú ý, thiết kế được làm mới theo hướng mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Cụ thể, ngoại thất Xpander được trang bị lưới tản nhiệt hoàn toàn sơn đen, kết hợp các chi tiết viền mạ bạc. Cản trước cũng được thiết kế lại, tích hợp hệ thống đèn sương mù LED kiểu mới. Mâm xe hợp kim 17 inch được thiết kế lại, cùng với cản sau tinh chỉnh giúp tổng thể trông sắc sảo và bắt mắt.

Xpander Cross có ngoại hình hầm hố hơn nhờ lưới tản nhiệt góc cạnh, cản trước dạng địa hình, giá nóc thể thao, ốp thân xe màu đen phủ toàn bộ phần dưới. Bộ mâm 17 inch nhưng có thiết kế khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Cản sau được làm mới giúp tổng thể xe trông cứng cáp và thực dụng hơn.

Khoang cabin của Mitsubishi Xpander 2026 cũng được cải tiến. Điểm nhấn nổi bật là cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch mới trên các phiên bản GLS và Xpander Cross, lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Xforce.

Xpander và Xpander Cross 2026 đều được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, xe còn có hệ thống camera toàn cảnh 360 độ giúp cải thiện tầm quan sát. Trong khi đó, các phiên bản thấp hơn vẫn sử dụng cụm đồng hồ dạng analog, màn hình giải trí 7 inch với kết nối có dây và camera lùi tiêu chuẩn.

Ghế ngồi trên Xpander Cross là ghế da hai tông màu có khả năng chống nóng. Trong khi đó, các phiên bản còn lại vẫn sử dụng ghế nỉ truyền thống.

Các trang bị tiện nghi khác được nâng cấp có thể kể đến: phanh tay điện tử (trừ bản GLX vẫn dùng phanh cơ), điều hòa kỹ thuật số (bản GLX vẫn sử dụng núm xoay cơ học), hệ thống âm thanh 6 loa (GLX dùng 4 loa), khởi động bằng nút bấm, vô lăng điều chỉnh hai hướng (nghiêng và xa–gần), mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho người lái.

Mitsubishi Xpander 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh mã 4A91, tích hợp công nghệ van biến thiên MIVEC. Động cơ này cho công suất cực đại 105 PS tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe đi kèm hai lựa chọn hộp số gồm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Đáng chú ý, phiên bản sử dụng hộp số vô cấp (CVT) vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản đưa vào dòng sản phẩm Xpander tại thời điểm này.

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander 2026 được tích hợp các tính năng chủ động như hệ thống cân bằng điện tử (Active Stability Control), kiểm soát lực kéo, kiểm soát độ lệch hướng (Active Yaw Control), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX và túi khí đôi phía trước.

Mitsubishi cũng mang đến 06 màu sơn mới cho Xpander 2026 gồm: bạc Blade Silver Metallic, xám Graphite Gray Metallic, đồng Green Bronze Metallic, đen Jet Black Mica, trắng Quartz White Pearl và đỏ Red Metallic. Xpander Cross có 03 màu tùy chọn gồm: đồng Green Bronze Metallic, trắng Quartz White Pearl và cam Sunrise Orange Metallic.

Tại Philippines, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2026 có giá khởi điểm từ 1.099.000 PHP (~506 triệu VND). Tại Việt Nam, 2 chiếc Mitsubishi Xpander với ngoại thất lạ (được cho là bản nâng cấp mới) vừa được bắt gặp trên xe chuyên chở, dự đoán thời điểm ra mắt chắc không còn xa.