Kymco AK550 2026 ra mắt

Vẫn giữ phong cách maxi-scooter đặc trưng, Kymco AK550 Premium 2026 tập trung vào nâng cao tiện nghi và công nghệ lái hiện đại. Xe được trang bị kính chắn gió có thể điều chỉnh điện, ga tự động, khóa thông minh, cùng cốp chứa đồ dưới yên đủ cho một mũ bảo hiểm cả đầu và một mũ mở. Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD tròn, kết nối với ứng dụng Kymco Noodoe để hiển thị dẫn đường, điều khiển nhạc và cuộc gọi từ smartphone.

Khung gầm của xe được hỗ trợ bởi phuộc ngược phía trước và giảm xóc monoshock phía sau có thể điều chỉnh tải trước, kết hợp với bánh xe 15 inch trước và sau, đi kèm lốp 120/70 và 160/60. Hệ thống phanh gồm cùm bốn piston Brembo phía trước kẹp trên đĩa 270 mm và cùm hai piston phía sau kẹp trên đĩa 260 mm.

Ngoài ra, AK550 còn được trang bị phanh tay và hệ thống ABS khi vào cua, giúp tăng tính an toàn trong mọi trường hợp vận hành. Xe sở hữu bình xăng dung tích 14,5 lít, chiều cao yên 785 mm, phù hợp với thể trạng của nhiều người lái. Xe có hai lựa chọn màu sắc là Đen và Nâu nhám.

Động cơ của AK550 là loại song song Twin Cross Plane dung tích 550,4 cc, sản sinh công suất 50,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 52 Nm tại 6.000 vòng/phút. Năng lượng được truyền tới bánh sau thông qua hộp số CVT tự động kết hợp dây đai, cùng hai chế độ lái Power và Rain giúp người điều khiển dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá.

Điểm đáng chú ý là Kymco AK550 2026 được lắp ráp tại Malaysia thay vì được nhập khẩu như bản trước đó. Xe được phân phối với mức giá 55.888 ringgit - khoảng 360 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá bán này đã giảm 10.000 ringgit (khoảng 64 triệu đồng) so với phiên bản nhập khẩu được bán tại thị trường Đông Nam Á này từ năm 2024. Nhờ mức giá hợp lý, chắc chắn, xe sẽ tạo ra sức cạnh tranh tốt so với các đối thủ như Yamaha TMax 560 hay SYM Maxsym TL508.