Cận cảnh Mitsubishi Destinator Premium giá từ 780 triệu đồng

Tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator chỉ có 2 phiên bản là Premium và Ultimate cùng giá niêm yết lần lượt 780 triệu và 855 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 12 này, khách hàng sẽ được áp dụng giá ưu đãi chỉ từ 739-808 triệu đồng cho 2 phiên bản này.

Được biết, phần lớn khách hàng Việt đều chọn bản Ultimate cao cấp nhất của Mitsubishi Destinator với tỷ lệ lên đến 75%. Phần còn lại đặt mua bản Premium tiêu chuẩn. Và tệp khách hàng chọn dòng xe Premium thường là những người kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Mitsubishi Destinator nhận khoảng 2.000 đơn đặt hàng chỉ sau 1 tuần ra mắt.

Cả hai phiên bản của xe đều trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L tăng áp.

Mitsubishi Destinator là mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng vừa qua. Chỉ sau 1 tuần ra mắt, mẫu xe này đã nhận khoảng 2.000 đơn đặt hàng của khách hàng Việt. Theo hãng, Destinator vừa đạt mốc doanh số trên nhanh hơn cả hai đàn anh Xpander và Xforce. Và Xpander mất 5 tháng để đạt mốc doanh số 2.000 xe tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Mitsubishi Xforce cần gần 4 tháng.

Xe vốn là lựa chọn thay thế cho đàn anh Outlander vốn không mấy thành công ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Destinator được áp dụng công thức tương tự Xpander và Xforce, đó là giá bán hợp túi tiền, thiết kế bắt mắt cùng trang bị tiện nghi, an toàn không thua kém các đối thủ.

Mitsubishi Destinator chỉ có 2 phiên bản là Premium và Ultimate.

Được coi như phiên bản 7 chỗ của Xforce, Mitsubishi Destinator cũng là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm.

Ở phiên bản Premium có những thay đổi khác biệt dễ thấy như bộ mâm một tone màu và không có đầy đủ gói trang bị ADAS. Ngoài ra, xe không được trang bị kết nối thông minh Mitsubishi Connect bao gồm: Điều khiển xe từ xa / Tìm xe trên bản đồ / Hỗ trợ gọi khẩn cấp SOS.

Đặc biệt, trên bản Premium không có cốp điện rảnh tay hay còn gọi là đá cốp. Khu vực ghế hành khách phía trước chỉ có chỉnh điện ở ghế tài. Và hệ thống âm thanh cao cấp Yamaha Premium 8 loa. Và cuối cùng là hệ thống điều hòa hai vùng thường không có công nghệ lọc nanoe X.

Mẫu SUV cỡ C này sở hữu những trang bị nổi bật như hệ thống đèn LED từ trước ra sau, mâm hợp kim 18 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto. Cửa gió dành cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch.

Cả hai phiên bản của xe đều trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L tăng áp, cho ra công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung binh của xe là 6,2 lít/100 km. Xe có các chế độ lái gồm Đường nhựa, Tiêu chuẩn, Đường ướt, Đường sỏi và Đường bùn lầy.

Trang bị an toàn của xe khá phong phú với 6 túi khí, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống đèn pha tự động, cảnh báo/giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Hàng ghế thứ 3 rộng rãi và có khả năng ngả góc nghiên tạo ra sự thoải mái cho người dùng.

Được biết lô xe Mitsubishi Destinator đầu tiên đã cập cảng Việt Nam vào đầu tháng 12/2025, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng trước Tết Nguyên đán. Với giá bán hấp dẫn, Mitsubishi Destinator là một trong những mẫu SUV cỡ C dễ tiếp cận nhất tại thị trường Việt Nam. Xe đang có mức giá ẻ hơn "ông hoàng phân khúc" là Mazda CX-5. Thậm chí, đây còn là mẫu SUV gầm cao 7 chỗ duy nhất ở Việt Nam có giá bán chưa đến 810 triệu đồng.