Giá xe Mitsubishi Xpander Cross lăn bánh kèm ưu đãi tháng 8/2025

Mitsubishi Xpander Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 16/07/2020. Đây được xem là phiên bản "SUV hóa" của dòng MPV ăn khách Xpander với vẻ ngoài năng động, bắt mắt.

Ngày 13/6/2022, Mitsubishi Xpander Cross chính thức ra mắt khách hàng Việt với loạt nâng cấp mới đáng giá.

Ngày 27/2/2023, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu phiên bản Xpander Cross mới với nhiều cải tiến vượt trội về ngoại thất, nội thất, nhằm đáp ứng toàn diện hơn nữa các tiêu chí về một mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình.

Mitsubishi Xpander Cross tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối với 4 màu sơn ngoại thất là: đen, trắng, cam, bạc. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7, Honda BR-V,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Mitsubishi Xpander Cross mới nhất tháng 8/2025

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mitsubishi Xpander Cross (đen, nâu, trắng) 698 804 790 771 – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá lên đến 35.000.000 VNĐ)

– 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ)

– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) Mitsubishi Xpander Cross (2 tone màu) 703 810 796 777

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Thông số Mitsubishi Xpander Cross Kích thước D x R x C (mm) 4595 x 1790 x 1750 Chiều dài cơ sở (mm) 2775 Khoảng sáng gầm xe (mm) 225 Số chỗ ngồi 07 Động cơ Động cơ 1.5L MIVEC DOHC 16 valve Dung tích xi-lanh (cc) 1499 Công suất (hp/rpm) 104/6000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 141/4000 Hộp số 4AT Dẫn động FWD Trợ lực lái Vô-lăng trợ lực điện Hệ thống treo trước/sau McPherson với lò xo cuộn/Thanh xoắn Phanh trước/sau Đĩa/Tang trống Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 9,09 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6,25 Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 7,30 Ngoại thất Đèn trước LED Projector Đèn định vị LED Đèn sương mù LED Đèn chào mừng và hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe Có Đèn hậu LED Mâm xe 17 inch Lốp xe 205/55R17 Gương chiếu hậu Mạ crom, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ Tay nắm cửa ngoài Mạ crom Giá nóc Có Ốp cản sau Có Ăng-ten vây cá mập Có Gạt kính trước Thay đổi tốc độ Gạt kính sau và sưởi kính sau Có Nội thất Màu nội thất Đen và xanh navy Vô-lăng và cần số Bọc da Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch Nút điều chỉnh âm thanh/đàm thoại rảnh tay trên vô-lăng Có Điều khiển hành trình Có Vô-lăng chỉnh 4 hướng Có Điều hòa nhiệt độ Chỉnh kiểu kỹ thuật số Ghế ngồi Bọc da Ghế lái Chỉnh tay 6 hướng Hàng ghế 2 Gập 60:40 Hàng ghế 3 Gập 50:50 Tay nắm cửa mạ crom Có Cửa kính điều khiển điện Có Kính tối màu Có Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động Có Hệ thống giải trí Màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto Hệ thống âm thanh 6 loa Sấy kính trước/sau Có Cửa gió điều hòa hàng ghế sau Có Gương chiếu hậu chống chói Có Trang bị an toàn Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) Có Số túi khí 02 Cơ cấu căng đai tự động Hàng ghế trước Phanh ABS + EBD + BA Có Hệ thống cân bằng điện tử ASC Có Hệ thống kiểm soát lực kéo TCL Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Cảm biến lùi Có Camera lùi Có Smartkey + Khởi động bằng nút bấm Có Khóa cửa từ xa Có Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp Có Chức năng chống trộm Có Chìa khóa mã hóa chống trộm Có

Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Ngoại thất

Được phát triển dựa trên nền tảng của Xpander tiêu chuẩn nhưng Mitsubishi Xpander Cross vẫn sở hữu ngoại hình với nhiều chi tiết khác biệt, mang đậm chất SUV.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu các số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.595 x 1.790 x 1.750 (mm), trục dài cơ sở đạt 2.775 mm. Như vậy, thông số kỹ thuật chiều dài của xe đã tăng thêm 95 mm, trong khi chiều rộng giảm 10 mm so với thế hệ cũ. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 225 mm, cao nhất phân khúc, cho khả năng lội nước vô cùng ấn tượng tới 400 mm, tương đương các mẫu SUV gầm cao.

Điểm nhấn ở phần đầu xe nằm ở lưới tản nhiệt, cản trước và hốc đèn sương mù thiết kế hầm hố, mạnh mẽ hơn. Còn lại các chi tiết như đèn pha, đèn LED ban ngày, các chi tiết ốp mạ crom,... dường như được bê nguyên từ Xpander.

Xpander Cross 2025 được trang bị bộ la-zăng 17 inch với tạo hình thể thao. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan, tay nắm cửa mạ crom sáng bóng. Đuôi xe cũng có thiết kế tương tự như Xpander, điểm khác duy nhất nằm ở ốp cản sau màu bạc với ốp viền màu đen bao quanh.

Nội thất

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu khoang cabin hiện đại và trẻ trung hơn hẳn Xpander. Nội thất kết hợp 2 tông màu đen và xanh navy. Vô-lăng trợ lực chỉnh điện 4 hướng tích hợp các nút chức năng hỗ trợ lái như chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình Cruise Control.

Ghế lái bọc da, chỉnh cơ 6 hướng, có thêm cả móc gắn ghế an toàn dành cho trẻ em, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto.

Các tiện ích khác trên Mitsubishi Xpander Cross 2025 có thể kể đến: điều hòa cơ, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng sạc USB ở khu vực hốc để đồ trung tâm, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện,...

Động cơ

Mitsubishi Xpander Cross 2025 sở hữu khối động cơ tương tự Xpander là loại 1.5L sản sinh công suất 103 mã lực và đạt 141 Nm mô men xoắn. Kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn

Lần đầu tiên Mitsubishi Xpander Cross được trang bị công nghệ hỗ trợ khi vào cua AYC (Active Yaw Control). Đây cũng là tính năng lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe con dẫn động cầu trước của Mitsubishi. AYC giúp việc điều khiển xe khi vào cua, đánh lái gấp, di chuyển trên đường ngoằn ngoèo, trơn trượt an toàn hơn.

Hệ thống AYC dựa vào gia tốc, góc nghiêng của xe khi vào cua để tính toán, tác động lực phanh tự động lên bánh xe (trong góc cua). Kết hợp với tính năng ABS và cân bằng điện tử, AYC giúp tạo ra bán kính quay xe tối ưu, từ đó thân xe được kiểm soát tốt hơn.

Ngoài AYC, Xpander Cross 2025 còn có các trang bị an toàn khác như camera 360 độ, cảm biến lùi, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Đánh giá xe Mitsubishi Xpander Cross 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế trẻ trung, hiện đại, đậm chất SUV

+ Gầm cao, hệ thống treo được gia cố

+ Vòng quay tối thiểu nhỏ, dễ di chuyển trong phố

+ Nội thất rộng rãi, điều hòa lạnh sâu

​​​​​​​ + Tiết kiệm nhiên liệu.