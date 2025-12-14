Sau 3 năm chạy Xpander, người dùng nói gì về máy 1.5L MIVEC?

Sau hơn ba năm lăn bánh trên đủ loại cung đường, từ nội đô đông đúc đến những chuyến đi xa cuối tuần, động cơ 1.5L MIVEC trên Mitsubishi Xpander trở thành chủ đề được người dùng nhắc tới nhiều nhất khi bàn về chiếc MPV bán chạy này. Không phải vì quá mạnh hay quá yếu một cách cực đoan, mà bởi cảm giác vận hành của khối máy này bộc lộ rất rõ hai “tính cách” khác nhau, tùy hoàn cảnh sử dụng.

Xpander là mẫu xe đa dụng 5 + 2 hoặc chuẩn 7 chỗ tùy phiên bản.

Nhiều chủ xe thừa nhận, ở giai đoạn khởi động và tăng tốc ban đầu, đặc biệt khi chở đủ người hoặc bật điều hòa, động cơ 1.5L MIVEC cho cảm giác hơi “rén”. Anh Minh Tuấn, một người dùng tại TP.HCM chia sẻ: “Lúc vừa đạp ga cho xe lăn bánh, nhất là ở giao lộ đông xe, cảm giác máy phản hồi chậm, phải nhích ga sâu hơn mới lên. Ai quen xe mạnh sẽ thấy hơi sốt ruột.”. Cảm nhận này khá phổ biến với những người thường xuyên di chuyển trong nội đô, nơi xe phải dừng - chạy liên tục theo nhịp đèn đỏ.

Không chỉ cảm giác lái, mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện đô thị cũng khiến nhiều người bất ngờ. Trái với kỳ vọng về một mẫu xe gia đình tiết kiệm xăng, Xpander khi chạy trong phố đông thường ghi nhận mức tiêu hao cao hơn đáng kể so với đường trường. Anh Quốc Huy, chủ xe Xpander đời 2022 cho biết: “Đi làm hàng ngày trong phố, tắc đường nhiều, xe mình ăn khoảng 11 -14L/100Km. Gần như gấp đôi so với lúc chạy cao tốc”. Việc phải thường xuyên dừng rồi tăng tốc lại khiến động cơ nhỏ phải làm việc nhiều hơn, dẫn tới cảm giác vừa tốn xăng vừa mệt mỏi khi lái.

Máy 1.5L MIVEC trên Xpander.

Tuy nhiên, bức tranh thay đổi khá rõ khi Xpander có đủ đà và được chạy ổn định trên đường trường. Đây là lúc động cơ 1.5L MIVEC thể hiện mặt tích cực nhất. Ở tốc độ đều từ 70 - 80Km/h, máy vận hành mượt, vòng tua không quá cao và tiếng ồn được kiểm soát tốt. Nhiều người dùng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5 - 6 lít/100Km, một con số dễ chịu với xe 7 chỗ. Anh Hà Phương, người thường xuyên chạy tuyến TP.HCM – Phan Thiết nhận xét: “Ra khỏi phố là xe khác hẳn, giữ ga đều rất nhàn, đi đường dài không mệt và xăng khá tiết kiệm”.

Điểm đáng nói là động cơ này dường như được tối ưu cho sự ổn định hơn là bứt tốc. Khi đã có trớn, xe duy trì tốc độ tốt, ít phải ép ga. Nhưng nếu cần vượt nhanh hoặc tăng tốc đột ngột, người lái vẫn phải chấp nhận độ trễ nhất định. Một số người dùng lâu năm cho rằng, đây là đặc trưng chấp nhận được của khối máy 1.5L hút khí tự nhiên, ưu tiên độ bền và chi phí sử dụng hơn là cảm giác thể thao.

Sau ba năm sử dụng, nhiều chủ xe đánh giá cao tính bền bỉ của động cơ MIVEC. Ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng “ăn xăng” dễ chịu khi chạy đúng môi trường là những điểm cộng thường xuyên được nhắc đến. Anh Hoàng Nam, người đã chạy Xpander hơn 70.000Km chia sẻ: “Máy không mạnh, nhưng yên tâm. Đi xa không lo, bảo dưỡng định kỳ là xong, chưa gặp vấn đề gì lớn”.

Tổng thể, động cơ 1.5L MIVEC trên Mitsubishi Xpander sau ba năm sử dụng để lại cảm nhận khá rõ ràng trong cộng đồng người dùng. Trong phố đông, đèn đỏ nhiều, xe không hề tiết kiệm và còn tạo cảm giác đuối lúc khởi động. Nhưng khi ra đường trường, có đà ổn định, Xpander lại cho thấy ưu điểm về sự êm ái và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 - 6L/100Km. Với nhiều gia đình, sự đánh đổi này vẫn chấp nhận được, miễn là hiểu rõ tính cách của chiếc xe và sử dụng đúng kỳ vọng.