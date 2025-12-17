Xe máy cổ Peugeot 103 sắp tái xuất với phiên bản điện

Cách đây vài thập kỷ, Peugeot 103 từng thống trị đường phố nước Pháp. Đây là những chiếc xe máy "đạp và nổ", nghĩa là người lái cần phải đạp để động cơ hai thì 50 phân khối khởi động. Và người điều khiển thậm chí không cần bằng lái - vì tốc độ tối đa chỉ khoảng 45 km/h - nên chúng rất được ưa chuộng vào thời điểm đó.

Giờ đây, sau 5 thập kỷ, Peugeot hồi sinh tên gọi này dưới dạng xe máy điện. Và không giống như hầu hết các sản phẩm hồi sinh khác, 103 vẫn giữ lại nhiều nét cổ điển đã giúp nó trở thành một biểu tượng trong làng giao thông châu Âu.

Xe máy điện Peugeot 103. Ảnh: Peugeot

Xe sẽ dùng pin có thể thay thế và gồm hai cấu hình: 1,6 kWh và 2,2 kWh. Hai cấu hình này dự kiến cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 45 km và 65 km tương ứng. Peugeot hiện chưa tiết lộ thông số công suất, nhưng hãng so sánh phiên bản 1,6 kWh với một chiếc xe tay ga 50 phân khối, và phiên bản 2,2 kWh với một chiếc xe 125 phân khối.

Các bộ phận như môtơ và bộ điều khiển sẽ được lấy từ mẫu concept SPx đã gây tiếng vang vào năm 2024. Khung xe cũng là loại nhôm liền khối với càng sau đơn.

Xe trang bị phuộc Kayaba 37 mm và giảm xóc đơn phía sau với hệ thống liên kết. Xe nặng 103 kg.

Môtơ trung tâm được kết nối với hệ thống truyền động bằng dây đai Kevlar, không chỉ hiệu quả hơn dây đai tiêu chuẩn mà còn có khả năng chống mài mòn cao và hầu như không cần bảo dưỡng. Xe có màn hình TFT 5 inch.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h với phiên bản pin 1.6 kWh và khoảng 72,5 km/h với tùy chọn pin lớn hơn. Điều đáng chú ý là chiếc xe máy này sẽ được sản xuất tại Pháp.

Khách hàng sẽ có hai tùy chọn phụ kiện. Gói Protect sẽ bao gồm kính chắn gió, tấm chắn chân và tấm chắn bên hông để bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Gói Comfort bao gồm thùng đựng đồ Givi, giá đỡ điện thoại thông minh Quad Lock, yên xe thoải mái hơn với bọc yên.

Giá xe chưa được xác nhận, nhưng có thông tin rằng sẽ ở mức 3.000 euro (3.500 USD), và có khả năng ra mắt tại châu Âu trước tiên.

Xe gắn máy Peugeot 103 đời 1971. Ảnh: MotoPlanete

Việc hồi sinh dòng xe 103 dường như là một bước đi thông minh của Peugeot, đặc biệt khi xe máy điện hạng nhẹ hiện là một trong những loại xe dễ sản xuất và bán nhất. Khi các thành phố tiếp tục hạn chế ôtô và thúc đẩy giao thông sạch hơn, xe máy điện hạng nhẹ ngày càng trở nên quan trọng. Bằng cách hồi sinh một tên gọi được yêu thích, Peugeot đang khai thác ký ức văn hóa kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời cung cấp một phương tiện di chuyển sạch, yên tĩnh và dễ tiếp cận trong các thành phố hiện đại, có thể thu hút những người lái trẻ tuổi, ngay cả khi không có sức hút lịch sử.

Tại Việt Nam, 103 từng là một trong số những chiếc xe phổ biến trong giới chơi xe gắn máy Peugeot. Dòng moped này thường gồm các mẫu BB, 102 và 103. Người sở hữu thường rất tự hào khi khoe với ai đó về dòng chữ "Fabrique en France" (sản xuất tại Pháp) trên máy hay cổ xe.Xe gắn máy Peugeot lần đầu về Việt Nam vào những năm 1950 khi theo chân những quan chức ngoại giao về nước hoặc những gia đình có người thân ở nước ngoài đặt mang về. Những người có xe Peugeot thời ấy, và thậm chí đến vài năm sau giải phóng thủ đô, giống như sở hữu một món hàng hiệu loại hiếm.