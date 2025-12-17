Sát Tết, Mazda CX-5 gây sốt khi tái lập mốc dưới 700 triệu

Để kích cầu và tăng doanh số trong giai đoạn cuối năm, THACO AUTO đã triển khai chương trình khuyến mãi cho nhiều dòng xe, trong đó có Mazda CX-5 nhận được nhiều sự chú ý. Đây là mẫu xe có doanh số ổn định nhất trong danh mục của Mazda tại Việt Nam.

Mazda CX-5 là tâm điểm nhờ mức giảm giá mạnh tay từ THACO AUTO và đại lý.

Trong tháng 11 vừa qua, Mazda CX-5 được áp dụng mức giảm giá từ 35 đến 45 triệu, tùy theo từng phiên bản. Đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe giảm 45 triệu, từ 749 triệu xuống còn 704 triệu. Các phiên bản khác như 2.0 Luxury, 2.0 Premium Active, Premium Sport và Premium Exclusive cũng có mức giảm từ 35 đến 40 triệu.

Ngoài chính sách khuyến mãi từ hãng, một số đại lý Mazda còn áp dụng ưu đãi bổ sung giúp giá bán thực tế của Mazda CX-5 giảm xuống còn 694 triệu cho phiên bản Deluxe, mặc dù người dùng không có nhiều lựa chọn về màu sắc.

Xe có ngoại thất hấp dẫn, thu hút nhiều khách hàng ưa chuộng xe lắp ráp trong nước.

Mức giá dưới 700 triệu từng được xem là “giá đáy” của Mazda CX-5 vào đầu năm nay, khi các đại lý cũng đã áp dụng chương trình giảm giá hoặc tặng kèm gói phụ kiện như phim cách nhiệt, thảm sàn và dịch vụ cứu hộ để “xả kho” lô xe có số VIN 2024.

Mazda CX-5 hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, có giá từ 749 đến 869 triệu. Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ SkyActiv-G dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Kích thước của xe là 4.575 x 1.845 x 1.685 mm, với chiều dài cơ sở 2.700 mm phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Nội thất của xe.

Nội thất của Mazda CX-5 vẫn giữ phong cách thực dụng với trang bị tiêu chuẩn như màn hình trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện, hệ thống hỗ trợ lái i-Activsense và cốp sau chỉnh điện (tùy phiên bản).

Tính đến thời điểm hiện tại, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu crossover bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Việc giảm giá mạnh tay được dự báo sẽ tiếp tục kích cầu, giúp Mazda CX-5 duy trì sức hút và cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm.