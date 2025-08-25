Toyota Veloz Hybrid sắp ra mắt thách thức Mitsubishi Xpander

Thông tin về Toyota Veloz Hybrid vừa được xác nhận bởi ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng phân khúc xe Hybrid của Toyota tại quốc gia Đông Nam Á.

Việc sản xuất và bán hàng Toyota Veloz Hybrid sẽ diễn ra vào năm sau tại Indonesia.

Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà máy Daihatsu ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 22/8, ông Nandi cho biết: “Veloz Hybrid sẽ được ra mắt vào năm sau, chắc chắn là vào năm 2026 cho cả hoạt động sản xuất và bán hàng”.

Cũng theo chia sẻ của ông Nandi, kế hoạch giới thiệu Veloz Hybrid đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng do một số yếu tố, việc ra mắt chỉ có thể được thực hiện vào năm tới. Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn mọi việc diễn ra nhanh chóng, nhưng mọi thứ cho đến nay vẫn phải chờ đến năm sau”.

Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Toyota Veloz Hybrid sẽ gia nhập vào danh sách các mẫu xe điện mà Toyota sản xuất và phân phối tại Indonesia, bên cạnh Kijang Innova Zenix Hybrid và Yaris Cross Hybrid, cùng với mẫu xe thuần điện bZ4X dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Ông Nandi khẳng định: “Hiện tại chúng tôi đã có Innova Zenix và Yaris Cross. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm bZ4X và Veloz. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ”.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện đang hụt hơi trước đối thủ chính là Mitsubishi Xpander.

Sự xuất hiện của Veloz Hybrid tại Indonesia đã được bàn luận sôi nổi trong thời gian gần đây. Dấu hiệu cho thấy mẫu xe này sắp ra mắt càng trở nên rõ ràng hơn khi mã NJKB, được cho là của Toyota Veloz Hybrid, được liệt kê trong Quy định số 8 năm 2024 của Bộ Nội vụ liên quan đến thuế xe cơ giới và phí chuyển nhượng xe. Mã sản xuất W102RE, cùng với các ký hiệu HV (Hybrid Vehicle), CVT (Hộp số vô cấp) và TSS (Toyota Safety Sense), đã được xác nhận là thuộc về Veloz Hybrid.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc nửa đầu năm 2025, Toyota Veloz Cross đã đạt doanh số cộng dồn là 3.149 xe, xếp thứ hai trong phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Mitsubishi Xpander vẫn đứng vị trí đầu tiên với doanh số cộng dồn 2025 đạt tới 8.187 xe, tạo khoảng các khá xa với các dòng xe xếp phía sau.

Hiện nay, Toyota Veloz Cross được bán ra thị trường Việt Nam với hai phiên bản là CVT có giá 638 triệu đồng và bản CVT TOP có giá 660 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều sử dụng khối động cơ xăng DOHC, dual VVT-i, 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng sản sinh ra công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/ phút. Đi kèm hộp số vô cấp CVT dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Xe có ba chế độ lái Eco, Normal và Sport.