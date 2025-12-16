Vị thế "ông vua" doanh số của Mitsubishi Xpander bị đe dọa bởi đối thủ nặng ký

So với cùng kỳ năm 2024, doanh số Mitsubishi Xpander hiện đang giảm 193 xe. Dù đây chỉ là mức giảm nhẹ, và vẫn còn tháng cuối để Xpander bứt phá doanh số, nhưng lại là một dấu hiệu cho chiếc MPV 7 chỗ thương hiệu Nhật này đang có xu hướng giảm sự hấp dẫn với khách hàng Việt.

Trên thực tế, sau khi đạt đỉnh vào năm 2022 với 21.983 xe, doanh số của Mitsubishi Xpander đã giảm dần ở các năm tiếp theo: năm 2023 đạt 19.740 chiếc, năm 2024 đạt 19.498. Năm 2025, dù vẫn còn nửa tháng để mẫu MPV 7 chỗ này bứt tốc doanh số, nhưng có lẽ không tránh khỏi xu hướng giảm so với năm 2024.

Dù vẫn được đánh giá cao về mặt trang bị cùng mức giá bán dễ tiếp cận, nhưng việc chưa có nhiều thay đổi đột phá trong vài năm vừa qua là nguyên nhân khiến Xpander đang mất dần sức hút. Và không chỉ do nguyên nhân nội tại, Mitsubishi Xpander hiện còn phải đối mặt với nhiều đối thủ "sừng sỏ", mà nổi bật nhất chính là VinFast Limo Green.

Chính thức tới tay khách hàng Việt từ đầu tháng 8/2025, VinFast Limo Green là chiếc MPV 7 chỗ thuần điện đầu tiên được VinFast phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có giá niêm yết là 749 triệu đồng, tuy nhiên lại có lợi thế về chi phí vận hành. Đặc biệt, xe còn đang được sạc miễn phí tại các trạm sạc công cộng V-GREEN, giúp chi phí sử dụng gần như bằng không. Đây chính là lý do mà nhiều tài xế xe công nghệ chuyển qua lựa chọn mẫu xe điện này thay vì các dòng xe xăng truyền thống.

Dù mới bán ra trên thị trường được 4 tháng, nhưng doanh số cộng dồn của VinFast Limo Green năm 2025 đã đạt 16.146 xe, chỉ kém Xpander 1170 xe. Đây là khoảng cách không nhiều, bởi riêng trong tháng 11 vừa qua, mẫu MPV 7 chỗ của VinFast đã đạt doanh số 9.642 xe tại Việt Nam.

Với xu hướng này, có lẽ Xpander rất khó có thể giữ vững vị trí chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025. Tuy vậy, hãng xe Nhật vẫn đang nỗ lực đẩy doanh số với chiến lược giá: trong tháng 12/2025, Xpander đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tùy phiên bản còn được tặng thêm 01 năm bảo hiểm vật chất, camera lùi, phiếu nhiên liệu.