3 chiếc Ford Territory đời 2022 - 2023 được rao bán không quá 700 triệu đồng

Thị trường xe gầm cao hạng C đã qua sử dụng đang ghi nhận khá nhiều lựa chọn Ford Territory với mức giá dễ tiếp cận. Trong tầm tiền 700 triệu đồng trở xuống, trên một trang rao vặt lớn có 3 chiếc Ford Territory đời 2022 - 2023 đang được rao bán, mỗi xe mang cấu hình và tình trạng khác nhau.

Một số tin rao bán Ford Territory không quá 700 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Ford Territory Trend 1.5 AT (2022)

Chiếc đầu tiên là Ford Territory Trend 1.5 AT sản xuất năm 2022, rao bán với giá 695 triệu đồng tại TP.HCM. Xe lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, cấu hình 5 chỗ. Số Odo ghi nhận quãng đường đã đi 26.600Km, mức khá thấp so với tuổi xe.

Ngoại thất xe này màu trắng, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên sự trung tính và dễ bán lại. Theo mô tả, xe được đánh giá còn rất nét và mới, hướng tới nhóm khách hàng gia đình thường xuyên di chuyển trong đô thị. Với phiên bản Trend, trang bị ở mức cơ bản, đổi lại là mức giá dễ tiếp cận nhất trong ba xe, phù hợp người mua lần đầu lên gầm cao hoặc chuyển từ sedan sang SUV đô thị.

Ford Territory Trend 1.5 AT (2022) cũ.

Ford Territory Titanium 1.5 AT (2022)

Chiếc thứ hai là Ford Territory Titanium 1.5 AT đời 2022, được chào giá 699 triệu đồng tại Hà Nội. Xe cũng là bản lắp ráp trong nước, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ ngồi. Mức Odo 57.000Km, cao hơn chiếc Trend kể trên, song vẫn nằm trong ngưỡng sử dụng phổ biến của xe gia đình sau 2 - 3 năm.

Ngoại thất màu đỏ, tạo điểm nhấn thể thao và khác biệt so với các gam màu phổ thông. Người bán mô tả xe còn nguyên bản, không tai nạn, được nâng cấp thêm vô-lăng thể thao và cốp điện, đi kèm bộ lốp zin theo xe và lốp phụ chưa hạ. So với bản Trend, phiên bản Titanium có lợi thế rõ ràng về trang bị, phù hợp người mua đề cao tiện nghi và trải nghiệm sử dụng.

Ford Territory Titanium 1.5 AT (2022) cũ.

Ford Territory Titanium X 1.5 AT (2023)

Chiếc thứ ba là Ford Territory Titanium X 1.5 AT đời 2023, rao bán với giá 700 triệu đồng tại Hà Nội. Xe lắp ráp trong nước, dùng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, quãng đường đã đi 59.000Km. Ngoại thất màu đen, mang lại cảm giác sang và dễ giữ form theo thời gian.

Theo thông tin đăng tải, xe được mô tả sử dụng như mới, hỗ trợ thủ tục sang tên chuyển chủ nhanh gọn và tặng kèm phiếu bảo dưỡng miễn phí, xe vẫn còn bảo hành. Phiên bản Titanium X là bản cao nhất của Territory, sở hữu nhiều trang bị và công nghệ hỗ trợ người lái hơn so với Trend và Titanium, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm đầy đủ tính năng trong tầm giá xe cũ.

Ford Territory Titanium X 1.5 AT (2023) cũ.

Nhìn tổng thể, ba chiếc Ford Territory này cho thấy sự chênh lệch giá không quá lớn, chủ yếu đến từ phiên bản, năm sản xuất và quãng đường đã sử dụng. Với khoảng 695 - 700 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc giữa xe chạy ít, bản tiêu chuẩn để tối ưu chi phí, hoặc xe bản cao, nhiều tiện nghi để nâng trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Trong bối cảnh giá xe mới Territory hiện cao hơn đáng kể, nhóm xe đã qua sử dụng dưới 700 triệu đồng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng gia đình tại đô thị lớn.