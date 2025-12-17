Xe ga Yamaha NMAX Tech MAX trình làng, trang bị hiện đại "thách thức" cả SH160i

Yamaha NMAX Tech MAX là một mẫu xe mới ra mắt với diện mạo và màu sắc cao cấp hơn, được phát triển theo chủ đề “THE MAX PRIDE BOOSTER”, hướng tới việc khuếch đại cảm xúc lái và mang lại trải nghiệm vận hành hứng khởi hơn cho người dùng, từ thiết kế, công nghệ cho đến hiệu suất vận hành.

Ở thế hệ mới, NMAX Tech MAX được phát triển toàn diện dựa trên DNA của dòng MAX Series. Tổng thể thiết kế mang phong cách thể thao đậm nét hơn, với các đường nét sắc sảo, khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của một mẫu xe tay ga cao cấp. Những chi tiết hoàn thiện được trau chuốt nhằm nhấn mạnh hình ảnh sang trọng, qua đó khẳng định vị thế của NMAX trong phân khúc xe tay ga 155 cc.

Điểm nhấn đáng chú ý ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED Projector thiết kế mới, lấy cảm hứng từ xe hơi cao cấp, cho khả năng chiếu sáng rõ nét và tầm quan sát xa hơn, giúp người lái tự tin khi di chuyển vào ban đêm. Cụm đèn hậu và đèn xi-nhan LED được tạo hình dựa trên cảm hứng từ TMAX, mang đến diện mạo thể thao và cao cấp cho chiếc xe ở mọi góc nhìn.

Phiên bản Tech MAX tiếp tục khẳng định lợi thế về công nghệ khi được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kép, gồm cụm đồng hồ TFT màu 4,2 inch kết hợp với màn hình LCD 3,2 inch. Hệ thống này hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành và giải trí, từ chế độ lái, vòng tua động cơ, trạng thái hệ thống YECVT cho đến thông báo cuộc gọi, tin nhắn, âm nhạc và thông tin thời tiết theo thời gian thực. Người lái có thể thao tác và điều khiển các chức năng thông qua cụm công tắc bên trái tay lái.

Một trong những điểm nổi bật nhất trên NMAX Tech MAX 2026 là hệ thống dẫn đường Garmin, hiển thị trực tiếp trên cụm đồng hồ TFT. Tính năng này giúp việc di chuyển trở nên chính xác và thuận tiện hơn nhờ hiển thị lộ trình rõ ràng cùng thông tin giao thông theo thời gian thực, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả trong đô thị lẫn những hành trình dài. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn của NMAX được trang bị màn hình Negative LCD 3,2 inch với thiết kế mới, dễ quan sát và vẫn hỗ trợ kết nối Y-Connect.

Về vận hành, Yamaha NMAX Tech MAX 2026 sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155 cc, cấu hình 4 van, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi tốt trên dải vòng tua rộng, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Riêng phiên bản Tech MAX được trang bị hệ thống truyền động YECVT, cho cảm giác vận hành gần giống hộp số thể thao trên xe tay ga. Hệ thống này được điều khiển bằng ECU và cung cấp hai chế độ lái, gồm chế độ T ưu tiên sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị và chế độ S mang đến phản hồi ga nhanh, cảm giác lái mạnh mẽ hơn cho những người yêu thích phong cách thể thao. Ngoài ra, xe còn được bổ sung chức năng Shift Down giúp vượt xe an toàn và tự tin hơn, đồng thời tăng hiệu quả phanh động cơ, hỗ trợ kiểm soát xe tốt hơn.

Bên cạnh khả năng vận hành, NMAX Tech MAX 2026 cũng được chú trọng về an toàn và tiện ích. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo, giúp tăng độ ổn định và hạn chế trượt bánh trong nhiều điều kiện mặt đường. Các tiện ích đi kèm gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C, hộc chứa đồ phía trước và cốp dưới yên dung tích 25 lít, đủ không gian để chứa mũ bảo hiểm cả đầu.

Tại thị trường Thái Lan, Yamaha NMAX Tech MAX 2026 được giới thiệu với hai màu sắc mới mang phong cách thể thao cao cấp là Silver Chrome và Prestige Gray. Giá bán đề xuất của mẫu xe này khởi điểm từ 113.500 baht - khoảng 95 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.