Ngân hàng rao bán 'xe chủ tịch' giá khởi điểm 1,3 tỷ đồng

Tài sản trên đang được bảo quản tại Vietcombank Bình Dương; địa chỉ 185-187, Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Theo thông báo, chiếc VinFast President này có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 143655 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/12/2020 cho ông V.V.D (hiện do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 - Thi hành án dân sự TPHCM trực tiếp bảo quản).

Về tình trạng pháp lý, tài sản đang được Thi hành án dân sự TPHCM - Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 đưa ra bán đấu giá để thi hành nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản là gần 1,316 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí đăng ký, đăng kiểm, chi phí di dời, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá.

Người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Cũng tại Vietcombank, Chi nhánh Hạ Long mới đây thông báo bán đấu giá hai xe ô tô Toyota thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tổng hợp Sơn Thuận Phát (địa chỉ: Khu phố Hưng Hòa, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh).

Trong đó, một xe ô tô con nhãn hiệu Toyota, màu xanh, 8 chỗ ngồi, sản xuất năm 2009. Tại thời điểm ký hợp đồng cầm cố vào năm 2018, chiếc xe này được ngân hàng định giá 495 triệu đồng. Đến nay, ngân hàng rao bán với giá 390 triệu đồng.

Tài sản thứ hai là xe ô tô 16 chỗ Toyota Hiace, sản xuất năm 2011. Tại thời điểm ký hợp đồng cầm cố, ngân hàng định giá tài sản 495 triệu đồng. Mức giá khởi điểm hiện tại được ngân hàng đưa ra là 179 triệu đồng.