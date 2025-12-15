Xpander 2025 trang bị AYC: Vào cua mưa trơn vẫn “dính đường” tại Việt Nam

Sau gần một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander không còn đơn thuần là một mẫu MPV gia đình “ăn chắc mặc bền”, mà đã trở thành chuẩn mực doanh số của phân khúc. Bước sang phiên bản 2025, Mitsubishi tiếp tục chiến lược nâng cấp chiều sâu thay vì lột xác hình thức, trong đó điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất chính là AYC - Active Yaw Control, hệ thống từng làm nên tên tuổi của các dòng xe Mitsubishi ở khả năng vào cua ổn định trên mặt đường trơn trượt.

Trong điều kiện giao thông và thời tiết đặc thù tại Việt Nam mưa nhiều, đường trơn, đô thị chật hẹp, sự xuất hiện của AYC trên Xpander 2025 mang nhiều ý nghĩa hơn một trang bị “để cho có”.

AYC trên Xpander 2025: Công nghệ nhỏ, giá trị lớn

AYC (Active Yaw Control) là hệ thống kiểm soát hướng chuyển động thân xe bằng cách can thiệp lực phanh lên từng bánh độc lập khi vào cua, giúp xe bám đường tốt hơn, giảm hiện tượng thiếu lái (understeer), vấn đề thường gặp trên các mẫu MPV dẫn động cầu trước, gầm cao.

Trên Xpander 2025 phân phối tại Việt Nam, AYC không biến chiếc xe gia đình thành một mẫu xe thể thao, nhưng lại giải quyết đúng “nỗi sợ” của người dùng phổ thông: Vào cua trên mặt đường ướt, chuyển làn gấp trên cao tốc, ôm cua trong phố hẹp khi xe đủ tải 5-7 người.

Thực tế vận hành cho thấy, AYC giúp thân xe ổn định hơn, ít chòng chành, đặc biệt khi kết hợp cùng hệ thống cân bằng điện tử ASTC và khởi hành ngang dốc HSA, những trang bị đã trở thành tiêu chuẩn trên Xpander.

Trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, đây là lợi thế mà không nhiều đối thủ làm tốt.

Ngoại hình quen mà mới: Dynamic Shield ngày càng “đầm xe”

Xpander 2025 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, nhưng đã được tinh chỉnh theo hướng cứng cáp, bề thế hơn.

Kích thước tổng thể 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm, cùng khoảng sáng gầm 225 mm – tốt nhất phân khúc giúp Xpander tiếp tục ghi điểm tại Việt Nam, nơi ngập nước và đường xấu vẫn là câu chuyện thường nhật.

Những chi tiết đáng chú ý: Cụm đèn LED trước và sau tạo hình chữ T đồng bộ, mâm hợp kim 17 inch hai tông màu (bản AT Premium), góc thoát sau tăng lên 28,3 độ, hữu ích khi leo dốc, lên vỉa hè, cản trước/sau mở rộng, tạo cảm giác “xe lớn hơn thực tế”.

Xpander không chạy theo sự hào nhoáng, mà chọn hướng bền dáng, khó lỗi thời, đúng với tệp khách hàng gia đình và dịch vụ.

Nội thất: Thực dụng nhưng đã tiệm cận cao cấp

Bước vào khoang lái Xpander 2025, sự khác biệt không nằm ở số lượng trang bị, mà ở chất lượng hoàn thiện.

Phiên bản AT Premium nổi bật với: Nội thất hai tông đen - nâu, ghế da hấp thụ nhiệt, táp-lô bọc da thật, đường chỉ khâu thật ở nhiều vị trí.

Màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa chỉnh điện có chế độ Max Cool, làm lạnh nhanh khi vừa lên xe là những nâng cấp đúng “điểm ngứa” người dùng Việt.

Đáng chú ý, phanh tay điện tử và Auto Hold xuất hiện trên bản cao cấp, giúp trải nghiệm lái trong phố nhàn hơn đáng kể, điều hiếm gặp ở MPV tầm giá này.

Không gian 3 hàng ghế vẫn là thế mạnh: Hàng ghế 2 trượt linh hoạt, hàng ghế 3 gập 50:50, nhiều hộc chứa đồ và cổng sạc.

Xpander không cố “làm sang”, nhưng rõ ràng đã thoát khỏi hình ảnh một chiếc MPV giá rẻ đơn thuần.

Động cơ và vận hành: Không mạnh, nhưng đủ và bền

Xpander 2025 tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 PS, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Thông số không ấn tượng trên giấy, nhưng thực tế: Máy êm, hộp số mượt, tiết kiệm nhiên liệu (khoảng 7L/100 km đường hỗn hợp).

Quan trọng hơn, khung xe RISE bằng thép siêu cường và hệ thống treo được gia cố giúp xe: Ít bồng bềnh khi đủ tải, đầm chắc hơn khi chạy cao tốc, kết hợp hiệu quả với AYC khi vào cua

An toàn: Đủ dùng nhưng vẫn còn “nợ” người mua

Xpander 2025 có đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động cơ bản: ABS, EBD, BA, ASTC, HSA, camera lùi, kiểm soát lực kéo, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

Tuy nhiên, việc chỉ có 2 túi khí vẫn là điểm trừ lớn, nhất là khi một số đối thủ đã bắt đầu nâng cấp mạnh hơn về an toàn bị động.

Đây có lẽ là “con bài giữ giá” của Mitsubishi, nhưng cũng là yếu tố khiến Xpander chưa thể hoàn hảo.

Giá bán và ưu đãi: Lý do khiến Xpander vẫn “độc cô cầu bại”

Giá niêm yết Xpander 2025 từ 560 - 658 triệu đồng, cùng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11/2025, khiến chi phí lăn bánh cực kỳ cạnh tranh.

Trong tầm giá này, rất khó tìm một mẫu xe: 7 chỗ, gầm cao, thương hiệu mạnh, chi phí sử dụng thấp và giữ giá tốt

Kết luận: Xpander 2025, không hào nhoáng, nhưng cực kỳ “đúng bài”

Mitsubishi Xpander 2025 không phải mẫu xe khiến người ta trầm trồ ngay lần đầu nhìn thấy. Nhưng càng sử dụng, càng thấy sự hợp lý trong từng chi tiết.

Sự xuất hiện của AYC cho thấy Mitsubishi hiểu rõ điều kiện giao thông Việt Nam, và sẵn sàng đưa công nghệ từng chỉ có trên xe cao cấp xuống phân khúc phổ thông.

Với Xpander 2025, Mitsubishi không cố gắng thay đổi cuộc chơi, họ đang củng cố vị trí dẫn đầu bằng những nâng cấp vừa đủ, đúng chỗ và đúng thời điểm.

Một mẫu MPV “dính đường” không chỉ khi vào cua, mà còn “dính” cả lòng tin người tiêu dùng Việt.