Cục CSGT lý giải đề xuất cấm mượn làn ngược chiều để vượt

Nội dung chính phần trao với Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT:

- Vì sao Cục Cảnh sát giao thông lại đưa ra đề xuất này vào thời điểm hiện tại?

- Qua phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, chúng tôi nhận thấy các hành vi vi phạm về vượt sai quy định hay "vượt ẩu" - tức là vượt trong điều kiện không được phép hoặc vượt ở những đoạn đường Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cấm - chiếm tới hơn 15%. Tình trạng này xuất hiện phổ biến ở những tuyến đường quanh co, đèo dốc, hoặc khi thời tiết bất lợi như trời mưa, đường trơn, tầm nhìn bị hạn chế.

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành cũng đã có quy định cấm vượt ở những đoạn đường cong khuất tầm nhìn hay thời tiết xấu. Vậy đề xuất mới của Cục có bị chồng chéo hay mâu thuẫn với các quy định hiện hành không?

- Hoàn toàn không. Đây là hai nhóm quy định độc lập.

Thực tế hiện nay, dù đã có quy định chung, một số tuyến đường ở đoạn quanh co vẫn tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường dạng vạch đứt và thiếu biển báo cấm vượt, dẫn đến việc tài xế vẫn tùy tiện vượt xe.

Đề xuất mới ở đây là sự thay đổi về tư duy tổ chức giao thông. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tổ chức, thiết kế lại hạ tầng để người tham gia giao thông không có cơ hội mượn làn vượt ẩu: Vẽ lại vạch kẻ tim đường thành vạch liền tại các đoạn đèo dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế; Lắp đặt dải phân cách cứng ở giữa đối với các tuyến đường đủ điều kiện tổ chức nhiều làn xe mỗi chiều; Áp dụng quy định cưỡng bức về tốc độ đối với từng loại phương tiện.

Cần hiểu rõ: Đề xuất không có nghĩa là cấm vượt hoàn toàn trên toàn tuyến. Tại những đoạn đường đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời tiết, ánh sáng và hạ tầng, người dân vẫn được phép vượt bình thường theo quy định.

- Nhiều người dân lo ngại rằng nếu không được mượn làn đối diện để vượt, họ sẽ phải nối đuôi đằng sau các loại xe siêu trường, siêu trọng di chuyển rất chậm, dễ dẫn đến ùn tắc kéo dài. Cục CSGT tính toán phương án này như thế nào?

- Đối với các loại phương tiện này, chúng tôi sẽ xử lý theo hai nhóm giải pháp:

Đối với xe siêu trường, siêu trọng: Siết chặt quản lý và cấp phép lưu thông theo khung giờ cố định, tránh tình trạng di chuyển tràn lan gây ách tắc giao thông như hiện nay.

Đối với các phương tiện cố tình đi chậm nhưng bám làn trái: Chúng tôi sẽ nghiên cứu tăng nặng chế tài xử lý để triệt tiêu thói quen giao thông xấu này, đồng thời xây dựng thói quen đi đúng làn, xếp hàng lần lượt thay vì tâm lý "điền vào chỗ trống".

- Vậy để đưa đề xuất này vào thực tiễn một cách hiệu quả, Cục Cảnh sát giao thông đã và đang phối hợp triển khai các hạ tầng kỹ thuật ra sao?

- Chúng tôi hướng tới các giải pháp đồng bộ:

Về hạ tầng: Cục CSGT đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kẻ lại vạch liền tại tim đường thay cho vạch đứt ở những đoạn đường cong cua, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Đối với các tuyến đường xây mới hoặc cải tạo, cố gắng thiết kế đủ số làn xe trên một chiều đi và có dải phân cách cứng.

Về quy định tốc độ: Nghiên cứu quy định giới hạn tốc độ theo thời điểm. Ví dụ vào ban đêm, các phương tiện sẽ phải tuân thủ giới hạn tốc độ nghiêm ngặt hơn và hạn chế vượt xe để phòng ngừa tai nạn từ sớm.

Về ý thức: Thay đổi tư duy của người tham gia giao thông từ việc "vượt ẩu vì lợi ích cá nhân" sang tư duy "xếp hàng văn minh". Đồng thời, tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đi chậm bám làn trái để đảm bảo toàn tuyến luôn lưu thông thông suốt.