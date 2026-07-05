Mitsubishi Xforce 2026 giảm tới 66 triệu đồng, giá thực tế rẻ hơn cả Kia Seltos

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, đặc biệt khi nhiều mẫu xe Trung Quốc xuất hiện với mức giá quanh 500 triệu đồng, Mitsubishi tiếp tục tăng sức hút cho Xforce bằng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho hai phiên bản GLX và Luxury.

Giá trị ưu đãi quy đổi từ 60-66 triệu đồng giúp chi phí mua thực tế của bản GLX giảm còn khoảng 545 triệu đồng, trong khi bản Luxury xuống dưới mốc 600 triệu đồng. Phiên bản Ultimate tiếp tục được áp dụng gói hỗ trợ tài chính trị giá 55 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán.

Đây cũng là mức giá giao dịch thấp nhất của Mitsubishi Xforce kể từ khi bản nâng cấp 2026 ra mắt hôm 11/5. Dù giá niêm yết khởi điểm tăng lên 605 triệu đồng và danh mục rút gọn còn ba phiên bản, mẫu xe vẫn trở nên cạnh tranh hơn nhờ các chương trình ưu đãi.

Bản mới được bổ sung thêm nhiều trang bị như đèn pha và đèn sương mù LED, cảm biến lùi cho bản GLX, ghế lái chỉnh điện trên các bản Luxury và Ultimate, trong khi bản cao cấp nhất có thêm camera 360 độ.

Mitsubishi Xforce vẫn sử dụng động cơ xăng MIVEC dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Mẫu SUV cỡ B này cũng được trang bị 4 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel và Mud, giúp tối ưu khả năng vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi Xforce hiện sở hữu lợi thế rõ rệt về giá thực tế. Honda HR-V dù cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhưng vẫn có giá niêm yết từ 699 triệu đồng. Toyota Yaris Cross đang được giảm 50 triệu đồng trên mức giá khởi điểm 650 triệu đồng. Trong khi đó, Kia Seltos có giá niêm yết từ 579 triệu đồng và sau ưu đãi còn khoảng 554 triệu đồng, vẫn cao hơn mức giá thực tế của Xforce bản tiêu chuẩn.