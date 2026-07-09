Tầm 600-700 triệu đồng, mua Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross?

Mitsubishi Xforce phân phối rất đa dạng các phiên bản, có giá bán dao động từ 599-710 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Còn Toyota Yaris Cross, tuy ít lựa chọn hơn, nhưng cũng có giá khá dễ chịu, với mức khởi điểm từ 650-728 triệu đồng. Các mẫu xe SUV này có nhiều điểm cạnh tranh khá quyết liệt, khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn lựa chọn.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xforce 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều mang phong cách SUV đô thị trẻ trung, hiện đại với nhiều trang bị ngoại thất nổi bật. Xforce nổi bật với kích thước tổng thể lớn hơn (4.390 x 1.810 x 1.660 mm). Còn Yaris Cross nhỏ gọn hơn, phù hợp di chuyển linh hoạt trong phố.

Chi tiết hơn, Xforce tạo dấu ấn với ngôn ngữ Dynamic Shield và hệ thống đèn LED T-Shape đặc trưng, còn Yaris Cross nổi bật nhờ lưới tản nhiệt lớn kết hợp đèn LED toàn phần mang phong cách khỏe khoắn. Cả hai đều được trang bị mâm hợp kim 18 inch trên các phiên bản cao, tuy nhiên Xforce chỉ dùng mâm 17 inch ở bản GLX.

Khoảng sáng gầm là lợi thế của Xforce với 222 mm (219 mm ở GLX), cao hơn mức 210 mm của Yaris Cross, giúp xe tự tin hơn trên đường xấu hoặc ngập nhẹ. Hai mẫu xe đều có tùy chọn phối màu 2-tone và nhiều màu sơn trẻ trung, tăng tính cá nhân hóa.

Về tiện nghi ngoại thất, cả hai đều có cốp điện rảnh tay trên phiên bản cao, nhưng Xforce còn nổi bật với tính năng ghi nhớ độ mở và chống kẹt. Xforce cũng vượt trội hơn khi được trang bị 4 chế độ lái hỗ trợ nhiều điều kiện địa hình, trong khi Yaris Cross tập trung vào sự tiện dụng với gương gập điện tự động và tay nắm cửa cảm ứng.

Rõ ràng, về diệ mạo, nếu ưu tiên ngoại hình cá tính, gầm cao và khả năng vận hành đa địa hình, Xforce là lựa chọn nổi bật hơn. Ngược lại, Yaris Cross phù hợp với khách hàng yêu thích thiết kế cân đối, trang bị hiện đại và khả năng sử dụng linh hoạt trong môi trường đô thị.

Về nội thất

Mitsubishi Xforce 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều sở hữu khoang nội thất hiện đại, hướng đến sự tiện nghi và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình. Xforce có lợi thế về không gian nhờ chiều dài cơ sở 2.650 mm, lớn hơn mức 2.620 mm của Yaris Cross, đồng thời nổi bật với bảng táp-lô tối giản, màn hình giải trí 12,3 inch và đồng hồ kỹ thuật số 8 inch lớn hơn màn hình 10,1 inch và cụm đồng hồ 7 inch trên Yaris Cross.

Về tính linh hoạt, Xforce vượt trội với hàng ghế sau ngả 8 cấp và gập theo tỷ lệ 40:20:40, trong khi Yaris Cross sử dụng kiểu gập 60:40 truyền thống nhưng có khoang hành lý rộng tới 466–471 lít và có thể mở rộng hơn 1.000 lít.

Cả hai đều được trang bị điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây, cổng USB, Apple CarPlay và Android Auto cùng cốp điện mở rảnh tay trên các phiên bản cao. Tuy nhiên, Xforce tạo khác biệt với dàn âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa, ghế bọc da Heat Guard chống hấp nhiệt, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold và nhiều hộc chứa đồ thực dụng.

Trong khi đó, Yaris Cross ghi điểm với ghế lái chỉnh điện trên bản HEV, camera 360 độ, gương chống chói tự động, hệ thống lọc không khí PM2.5 và khả năng cách âm được cải thiện. Có thể thấy, nếu bạn muốn ưu tiên không gian rộng, màn hình lớn và khả năng bố trí nội thất linh hoạt, Mitsubishi Xforce tỏ ra rất hấp dẫn. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross phù hợp với người dùng đề cao sự tiện nghi, khoang hành lý rộng và các công nghệ hỗ trợ sử dụng hằng ngày.

Về động cơ và an toàn

Mitsubishi Xforce 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều sử dụng động cơ 1.5L, hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước, nhưng Yaris Cross có thêm tùy chọn hybrid giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Về sức mạnh, phiên bản xăng của Yaris Cross nhỉnh hơn đôi chút với 107 mã lực, trong khi Xforce đạt 105 PS và mô-men xoắn 141 Nm, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong đô thị và đường trường. Xforce nổi bật hơn ở cảm giác lái nhờ hệ thống Active Yaw Control (AYC), 4 chế độ lái Normal, Wet, Gravel, Mud, khoảng sáng gầm 222 mm và bán kính quay đầu 5,2 m, phù hợp với nhiều điều kiện địa hình hơn.

Trong khi đó, Yaris Cross ghi điểm với hệ truyền động hybrid vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cho người thường xuyên di chuyển trong thành phố. Về an toàn, cả hai đều được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và camera hỗ trợ đỗ xe trên các phiên bản cao.

Xforce có lợi thế với chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP cùng gói MMSS và hệ thống AYC hỗ trợ kiểm soát thân xe khi vào cua, còn Yaris Cross nổi bật với gói Toyota Safety Sense và tùy chọn động cơ hybrid. Rõ ràng, Xforce ưu tiên cảm giác lái, gầm cao và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện đường sá. Toyota Yaris Cross có hướng tiếp cận hơi khác một chút, khi dòng xe này tỏ ra phù hợp với người dùng đề cao sự tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ an toàn toàn diện.

Đánh giá chung

Mitsubishi Xforce 2026 và Toyota Yaris Cross 2026 đều là những mẫu SUV hạng B đáng cân nhắc, nhưng hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau. Mitsubishi Xforce nổi bật với thiết kế cá tính, không gian nội thất rộng rãi, khả năng bố trí linh hoạt, gầm cao, cảm giác lái tốt cùng các chế độ vận hành đa địa hình, phù hợp với người thường xuyên đi xa hoặc cần sự đa dụng.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross ghi điểm nhờ thiết kế cân đối, khoang hành lý rộng, nhiều tiện nghi thực tế, tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Nếu ưu tiên trải nghiệm lái, khả năng vượt địa hình nhẹ và không gian sử dụng, Xforce là lựa chọn nổi bật hơn. Ngược lại, nếu cần một mẫu SUV đô thị tiết kiệm, bền bỉ và nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn, Yaris Cross sẽ là phương án phù hợp hơn.