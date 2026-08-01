Omoda 4 trình làng với khoang lái AI thế hệ mới, dự kiến lắp ráp tại Việt Nam

Omoda & Jaecoo vừa chính thức giới thiệu mẫu crossover Omoda 4 tại Indonesia. Đáng chú ý, Omoda 4 cùng Jaecoo J5 sẽ là hai mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Việt Nam, dự kiến đi vào sản xuất từ đầu năm 2027.

Omoda 4 thuộc phân khúc crossover cỡ B+, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.420 x 1.860 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Cyber Mecha với nhiều đường nét góc cạnh, hệ số cản gió 0,292 Cd và bộ mâm 18 inch. Nội thất xe được trang bị màn hình cảm ứng 13,2 inch độ phân giải 2,5K, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch cùng chip Snapdragon 8155.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là hệ thống Super AI Cockpit tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng điều khiển nhiều tính năng bằng giọng nói, từ điều hòa, dẫn đường đến cá nhân hóa nội dung giải trí. Omoda & Jaecoo cho biết phiên bản bán tại Việt Nam sẽ được Việt hóa, hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Việt theo ngôn ngữ tự nhiên.

Ngoài ra, xe còn sở hữu hàng loạt tiện nghi như sạc không dây 50 W, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và gói hỗ trợ lái ADAS với 18 tính năng an toàn.

Tại Indonesia, Omoda 4 được giới thiệu với phiên bản thuần điện, sử dụng mô-tơ công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 65,05 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động tối đa 553 km theo chuẩn NEDC (khoảng 470 km theo chuẩn WLTP). Hệ thống sạc nhanh DC công suất 119 kW cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Ngoài bản thuần điện, Omoda 4 còn có thêm các phiên bản động cơ xăng và hybrid tại một số thị trường quốc tế. Dự kiến khi về Việt Nam, mẫu xe sẽ cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và BYD Atto 3.