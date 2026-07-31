Loạt xe hybrid tiền tỷ tại Việt Nam, có mẫu chỉ tiêu thụ 1,6L/100km

Toyota Camry HEV

Toyota Camry HEV là một trong những mẫu sedan hạng D gây ấn tượng với thiết kế thể thao, đường nét khỏe khoắn. Bên trong khoang cabin, mẫu sedan được trang bị loạt tiện nghi như ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) cùng hệ thống điều hòa tự động ba vùng tích hợp công nghệ lọc không khí NanoeX.

Điểm nhấn trên Camry HEV nằm ở hệ truyền động Hybrid thế hệ thứ 5 của Toyota. Xe sử dụng động cơ xăng A25A-FXS dung tích 2.5L, 4 xi-lanh, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 100 kW cùng hộp số tự động vô cấp E-CVT. Cụm pin Lithium-ion thế hệ mới có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 4,22 lít/100 km.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Camry HEV còn được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA và trang bị nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng hệ thống 7 túi khí. Đây là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong nhóm sedan hybrid cao cấp tại Việt Nam.

Giá Camry HEV tại Việt Nam hiện từ 1,32 tỷ đồng.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2026

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2026 là mẫu SUV hạng sang cỡ trung phù hợp khách hàng gia đình. Xe hiện sở hữu thiết kế Scandinavian đặc trưng của Volvo với phong cách tối giản, tinh tế. Ngoại thất được tinh chỉnh theo hướng hiện đại, trong khi khoang nội thất tập trung vào trải nghiệm cao cấp với màn hình trung tâm 11,2 inch tích hợp hệ điều hành Google, hệ thống âm thanh cao cấp, điều hòa đa vùng cùng các vật liệu hoàn thiện sang trọng.

XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2026 nổi bật với hệ truyền động T8 Plug-in Hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm, đi kèm hộp số tự động cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của xe đạt khoảng 4,8 giây, trong khi phạm vi vận hành thuần điện lên tới 89 km. Nhờ công nghệ hybrid sạc ngoài, mẫu SUV này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo công bố khoảng 1,6 lít/100 km.

Với thế mạnh về an toàn, Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2026 tiếp tục được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và hệ thống bảo vệ chủ động. Sự kết hợp giữa thiết kế Bắc Âu, khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả sử dụng năng lượng giúp mẫu SUV này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe sang hybrid.

Giá Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra 2026 đang phân phối tại Việt Nam từ 2,75 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC 2026

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC 2026 là mẫu SUV hạng sang sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV). Ngoài thiết kế sang trọng, xe còn sở hữu không gian nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp như da ARTICO, ốp gỗ walnut vân mở và hệ thống đèn viền 64 màu. Các trang bị tiện nghi gồm hệ thống giải trí MBUX màn hình 12,3 inch, âm thanh vòm Burmester 13 loa và điều hòa tự động 4 vùng.

Về vận hành, Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC sử dụng động cơ xăng M254 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống hybrid cho tổng công suất 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây. Cụm pin Lithium-ion dung lượng 25,28 kWh cho phép vận hành thuần điện trong phạm vi 95-114 km, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo công bố đạt khoảng 2,98 lít/100 km.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, GLE 400 e 4MATIC còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động và hệ thống bảo vệ PRE-SAFE. Đây là một trong những mẫu SUV plug-in hybrid cao cấp đáng chú ý tại thị trường Việt Nam.

Honda CR-V e RS

Dù không thuộc nhóm xe hạng sang, Honda CR-V e RS với mức giá khoảng 1,25 tỷ đồng vẫn là lựa chọn đáng quan tâm dành cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu, nhiều công nghệ và phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình.

Ngoại thất của CR-V e RS mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt lục giác sơn đen bóng, logo RS màu đỏ đặc trưng, cụm đèn Full LED tích hợp công nghệ điều chỉnh góc chiếu và bộ mâm hợp kim 18 inch. Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại với tông màu đen chủ đạo, kết hợp các đường chỉ khâu đỏ tạo điểm nhấn. Trang bị nổi bật gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế bọc da tích hợp logo RS.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Hệ thống đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe đạt khoảng 5,2 lít/100 km.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, CR-V e RS còn được trang bị gói an toàn Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và hệ thống 8 túi khí.

Sự đa dạng của các mẫu xe hybrid và plug-in hybrid tại Việt Nam cho thấy xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét ở nhiều phân khúc. Tùy nhu cầu sử dụng và ngân sách, khách hàng có thể lựa chọn từ các mẫu HEV tiết kiệm nhiên liệu đến các mẫu PHEV có khả năng vận hành thuần điện trong những hành trình ngắn.