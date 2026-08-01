Honda X-ADV 750 2027 ra mắt, hội tụ loạt trang bị đắt giá

Honda X-ADV 750 2027 chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới, và bổ sung phiên bản Special Edition, ngoài ra các trang bị khác trên xe vẫn được giữ nguyên như phiên bản đang được bán ra trên thị trường. Xe sở hữu cụm đèn pha LED đôi thiết kế mới kết hợp dải đèn định vị DRL tích hợp xi-nhan, mang đến diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn.

Thiết kế tổng thể vẫn là sự kết hợp giữa phong cách adventure và tính thực dụng của một mẫu maxi-scooter, với kính chắn gió cỡ lớn, ghi-đông rộng, ốp bảo vệ tay lái cùng hệ thống treo có hành trình dài hơn so với các mẫu scooter thông thường. Kính chắn gió được chế tạo từ vật liệu Durabio và có thể điều chỉnh ba vị trí chỉ bằng tay trái, giúp người lái dễ dàng thay đổi mức độ chắn gió trong quá trình sử dụng.

Sức mạnh của Honda X-ADV 750 2027 vẫn đến từ khối động cơ hai xi-lanh song song SOHC 8 van dung tích 745 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và tay ga điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 43,1 kW, tương đương khoảng 58,6 mã lực tại 6.750 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút. Theo công bố của Honda, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 168 km/h.

Hệ thống truyền động tiếp tục sử dụng hộp số ly hợp kép Dual Clutch Transmission (DCT) 6 cấp. Với hai bộ ly hợp riêng biệt điều khiển các cấp số chẵn và lẻ, hộp số DCT cho phép chuyển số nhanh và liền mạch mà không làm gián đoạn lực kéo. Người lái có thể lựa chọn chế độ vận hành hoàn toàn tự động hoặc chủ động chuyển số bằng các nút bấm trên tay lái mà không cần sử dụng tay côn. Honda cũng cho biết hệ thống DCT đã được tinh chỉnh từ phiên bản 2025 để mang lại khả năng vận hành mượt mà hơn ở tốc độ thấp và khi mở ga nhẹ, giúp việc điều khiển xe trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên dễ dàng hơn.

Nhờ hệ thống ga điện tử, X-ADV 750 2027 cung cấp năm chế độ lái gồm Standard, Sport, Rain, Gravel và User. Mỗi chế độ sẽ điều chỉnh phản ứng của động cơ, mức phanh động cơ, cách thức hoạt động của hộp số DCT cũng như hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC nhằm phù hợp với từng điều kiện mặt đường. Trong đó, chế độ Gravel được thiết kế cho các bề mặt có độ bám thấp, còn User cho phép người sử dụng tự thiết lập các thông số theo nhu cầu cá nhân.

Về hệ thống treo, xe được trang bị phuộc hành trình ngược Showa SFF-CA đường kính 41 mm phía trước với hành trình 153,5 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn kết hợp hệ thống Pro-Link có hành trình 150 mm. Bộ vành nan không săm gồm bánh trước 17 inch đi cùng lốp 120/70R17 và bánh sau 15 inch sử dụng lốp 160/60R15. Thiết kế bánh trước và sau có kích thước khác nhau giúp cân bằng giữa khả năng vượt địa hình, tính linh hoạt khi vận hành và không gian chứa đồ dưới yên.

Hệ thống phanh trước sử dụng cặp đĩa nổi đường kính 296 mm kết hợp cùm phanh hướng tâm bốn piston, trong khi bánh sau dùng đĩa đơn 240 mm với cùm phanh một piston. Xe được trang bị ABS nhằm nâng cao độ an toàn khi phanh trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Trang bị tiện nghi trên X-ADV 750 2027 tiếp tục duy trì ở mức cao với màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync. Người lái có thể sử dụng các tính năng dẫn đường, nghe gọi, nhắn tin và điều khiển nhạc ngay trên xe thông qua cụm nút điều khiển ở tay lái. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Cruise Control, chìa khóa thông minh Honda Smart Key, cổng sạc USB Type-C và đèn xi-nhan tự động tắt sau khi hoàn thành thao tác chuyển hướng.

Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích 22 lít, tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày hoặc các chuyến đi dài. Xe có chiều cao yên 820 mm, trọng lượng 237 kg, chiều dài cơ sở 1.590 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và bình nhiên liệu dung tích 13,2 lít.

Với phiên bản 2027, Honda X-ADV 750 tiếp tục hướng tới một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.