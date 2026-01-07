Mitsubishi Xforce vẫn là lựa chọn thực dụng cho khách hàng Việt

Giá hợp lý và nhiều lựa chọn

Sự xuất hiện của Xforce cho thấy Mitsubishi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng Việt khi định giá khởi điểm chỉ ở mức 599 triệu đồng. Trong phân khúc MPV 5 chỗ, Xforce hiện chỉ cao hơn Hyundai Stargazer, và thuộc những mẫu xe có giá hợp lý, phù hợp với túi tiền của nhiều khách hàng.

Nhưng Xforce không tự gắn mình với mác "xe rẻ" bởi dải giá của xe lên tới 710 triệu đồng với phiên bản Ultimate - thuộc hàng cao nhất trong phân khúc, cao hơn cả Toyota Veloz Cross và Honda BR-V. Nhờ đó, dù bất kỳ nhu cầu nào về một chiếc xe MPV 5 chỗ, Xforce đều có phiên bản lựa chọn phù hợp cho khách hàng.

Không chỉ thế, Mitsubishi gần đây cũng đã liên tiếp thực hiện chương trình ưu đãi hỗ trợ phí trước bạ tới 100% cho khách hàng mua Xforce - đây là chiến lược tài chính khôn khéo khiến khách hàng tin rằng Xforce đang là món hời để mua hiện nay.

Thiết kế và nội thất thực dụng

Không xa hoa cầu kỳ, Xforce đáp ứng trực tiếp nhu cầu của khách hàng Việt (phần lớn là khách hàng trẻ, mới mua xe lần đầu) với lối thiết kế thể thao hiện đại - điều mà trước đây vốn là ưu thế của các mẫu xe Hàn. Với Xforce, người sử dụng cũng có một sự lựa chọn rất đa dạng các màu sắc khác nhau để đáp ứng sở thích cũng như nhu cầu mua xe hợp mệnh của khách hàng Việt.

Với kích thước tổng thể là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm là một trong những mẫu MPV có kích thước tốt nhất phân khúc, nhờ đó đem tới không gian nội thất rộng rãi. Đây là điều mà khá nhiều khách hàng mua xe 5 chỗ - vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình hoặc kinh doanh - rất cần.

Tùy phiên bản, hệ thống ghế nối sử dụng chất liệu nỉ kết hợp da hoặc da cao cấp cùng khả năng điều chỉnh các góc độ linh hoạt, mang tới cảm giác ngồi thoải mái. Hàng ghế sau có thể ngả sâu để người ngồi có thể ngủ trên các chặng đường dài, hoặc cũng dễ dàng gấp gọn để mở rộng không gian cốp cho nhu cầu chở các đồ dùng vật dụng khi đi chơi, về quê...

Các trang bị được đánh giá cao về chất lượng

Ngoài yếu tố về thiết kế, các trang bị và trải nghiệm lái xe cũng được người sử dụng đánh giá cao. Dù có những tranh cãi, nhưng phần lớn khách hàng đều đánh giá rất cao về khả năng cách âm của Xforce, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc.

So với các mẫu MPV 5 chỗ khác, sức mạnh động cơ của Xforce không thể nói là ấn tượng, nhưng ở mức vừa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là với nhu cầu chủ yếu di chuyển trên đường phố hàng ngày. Hiện tất cả các phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sử dụng chung khối động cơ sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 104 PS và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT. Xe có 4 chế độ lái bao gồm: đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá, đường bùn lầy.

Ngoài ghế ngồi thoải mái, hệ thống điều hòa chất lượng cũng là điểm mà người sử dụng đánh giá cao ở Xforce - yếu tố rất quan trọng đối với đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Các trang bị nội thất cũng đáp ứng được nhu cầu của người dùng phổ thông, đặc biệt, ở hai phiên bản cao cấp nhất là Premium và Ultimate, khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống giải trí ấn tượng mà không cần "độ" như nhiều mẫu xe khác trong phân khúc MPV 5 chỗ.

Các trang bị an toàn trên Xforce cũng thuộc hàng ấn tượng trong phân khúc, đặc biệt ở các phiên bản cao cấp được tích hợp gói công nghệ ADAS với loạt tính năng an toàn tiên tiến như: ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh và thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các trang bị an toàn khác còn có cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp và camera lùi.

Nhìn chung, dù vẫn có những nhược điểm về hệ thống treo, kém mạnh mẽ khi di chuyển trên cao tốc, hoặc hệ thống xi nhan như "đom đóm", nhưng tổng thể Mitsubishi Xforce vẫn là lựa chọn đáng tiền cho khách hàng Việt.