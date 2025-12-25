Mitsubishi Xforce cũ giá ra sao khi Destinator đã về Việt Nam?

Sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator tại Việt Nam đang tạo ra cuộc chơi mới trên thị trường SUV, đặc biệt khi đặt cạnh “người anh em” Xforce - mẫu xe 5 chỗ cũng ra mắt chưa lâu. Destinator được định vị cao hơn, sở hữu cấu hình 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người hoặc có nhu cầu sử dụng linh hoạt. Mức giá niêm yết của Destinator cao hơn Xforce một khoảng nhất định, song khoảng chênh này lại không quá lớn đủ để không ít người tiêu dùng cân nhắc lựa chọn ban đầu.

Một số tin rao bán Mitsubishi Xforce cũ.

Xforce tại Việt Nam vốn được Mitsubishi kỳ vọng sẽ trở thành “át chủ bài” trong phân khúc SUV đô thị cỡ B+, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người mua xe lần đầu. Việc mẫu xe này mới ra mắt gần đây giúp Xforce giữ được độ tươi mới về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm. Khi Destinator xuất hiện, tâm lý người mua bắt đầu thay đổi, kéo theo những biến động đáng chú ý trên các sàn rao vặt xe cũ.

Khảo sát nhanh trên một số nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng, Mitsubishi Xforce cũ hiện được chào bán với dải giá khá rộng, tùy phiên bản, năm sản xuất và số km đã lăn bánh. Các xe Xforce GLX sản xuất năm 2024, Odo khoảng 15.000Km, đang được rao quanh mức 515 triệu đồng. Trong khi đó, những xe GLX chạy rất ít khoảng 5.000Km, có giá phổ biến 545 - 549 triệu đồng, gần sát giá xe mới tại đại lý nếu không tính các ưu đãi theo thời điểm.

Ảnh thực tế một chiếc Xforce cũ được rao bán.

Ở các phiên bản cao hơn, Xforce Exceed đời 2024, Odo khoảng 11.000Km được chào bán ở mức 560 triệu đồng. Phiên bản Premium 2024 chạy khoảng 24.000Km, xuất hiện trên sàn với giá khoảng 580 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu, mức khấu hao của Xforce sau một thời gian ngắn sử dụng chưa thực sự lớn, phản ánh thực tế đây vẫn là mẫu xe còn mới, nguồn cung xe cũ chưa dồi dào.

Tuy nhiên, Destinator 7 chỗ lại đang vô tình tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho Xforce, đặc biệt là trên thị trường xe cũ. Với những khách hàng đang cân nhắc mua Xforce đã qua sử dụng, câu hỏi được đặt ra là: Nên chọn một chiếc SUV 5 chỗ cũ, giá chỉ thấp hơn xe mới không quá nhiều, hay cố thêm ngân sách để lên Destinator 7 chỗ hoàn toàn mới, rộng rãi và phù hợp cho gia đình đông người hơn. Chính sự “lưng chừng” này khiến một bộ phận người bán Xforce cũ buộc phải điều chỉnh giá để tăng tính cạnh tranh.

Giới kinh doanh xe cũ nhận định, trong ngắn hạn, giá Xforce đã qua sử dụng có thể sẽ còn những nhịp điều chỉnh nhẹ, nhất là với các xe GLX và Exceed. Đây là những phiên bản nằm gần vùng giá khởi điểm của Destinator, nên dễ bị so sánh trực tiếp. Người mua xe hiện nay có xu hướng nhìn xa hơn về nhu cầu sử dụng dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào chênh lệch vài chục triệu đồng ban đầu.

Dù vậy, không thể phủ nhận Xforce vẫn có lợi thế riêng. Kích thước gọn gàng, thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành hợp lý và việc chỉ mới ra mắt giúp xe giữ giá tốt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với nhóm khách hàng chỉ cần 5 chỗ, chủ yếu di chuyển trong đô thị, một chiếc Xforce cũ, Odo thấp, giá dễ tiếp cận vẫn là lựa chọn hợp lý, đặc biệt khi không phải chờ xe hay lo phát sinh chi phí lăn bánh cao như mua mới.

Trong bối cảnh Destinator vừa gia nhập thị trường, giá Mitsubishi Xforce cũ đang có một số biến động. Đây vừa là thách thức với người bán, vừa là cơ hội cho người mua nếu biết chọn đúng thời điểm.