“Tất tay” với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce giảm sập sàn gần 100 triệu

Nhằm tận dụng đợt mua sắm cuối năm, Mitsubishi Xforce đang thu hút sự chú ý với chương trình khuyến mãi giảm giá mạnh mẽ. Trong tháng 11, Mitsubishi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Xforce, tương đương mức giảm tối đa 35,5 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce thậm chí còn được giảm giá xuống còn 613 triệu đồng cho mẫu có VIN 2025.

Dẫu vậy, tại một số showroom ở miền Nam, mức giảm thực tế còn cao hơn gấp đôi. Cụ thể, một đại lý đã áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Mitsubishi Xforce Ultimate hai tông màu giúp giá bán giảm từ 710 triệu đồng xuống chỉ còn 628 triệu đồng, bao gồm cả khoản hỗ trợ đăng ký biển số 4 triệu đồng.

Thậm chí, một đại lý tại TP. HCM còn đưa ra mức giảm lên tới 97 triệu đồng cho mẫu xe này, đưa giá bán của mẫu xe này xuống còn 613 triệu đồng. Quan trọng hơn, tất cả các xe đều là phiên bản mới nhất với VIN 2025, thay chỉ đơn giản là dọn kho VIN cũ như nhiều ưu đãi của các mẫu xe khác.

Ngoài việc giảm giá, các đại lý cũng tặng thêm nhiều phụ kiện hấp dẫn cho khách hàng, như phim cách nhiệt, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ 1 năm, thảm sàn và phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Ultimate quyết đua giá với Toyota Yaris Cross.

Hiện tại, giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce Ultimate đã ngang bằng với mức ưu đãi của Toyota Yaris Cross Xăng, cụ thể là 617 triệu đồng sau khi áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Điều này hứa hẹn sẽ tạo đà cho Xforce, đặc biệt khi mẫu xe này đã vượt qua Yaris Cross về doanh số trong tháng 10 với 1.854 chiếc bán ra, nâng tổng doanh số sau 10 tháng lên 9.888 chiếc, chỉ kém 1.600 chiếc so với Toyota Yaris Cross.

Dẫu vậy, Mitsubishi Xforce vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì vị thế “SUV cỡ B bán chạy nhất năm” khi danh hiệu này có khả năng thuộc về VinFast VF 6 với 16.949 chiếc được bán ra trong 10 tháng đầu năm.

Ngoài Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, nhiều mẫu SUV cỡ B và B+ khác cũng đang có chương trình khuyến mãi trong tháng 11, như Honda HR-V với hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, Toyota Corolla Cross với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, và Hyundai Creta giảm giá tối đa 40 triệu đồng.