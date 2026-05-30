Mô tô giá rẻ ngang Wave nhưng loạt trang bị khiến dân chơi bất ngờ

Ở bản cập nhật lần này, Super Splendor XTEC 2.0 không thay đổi quá nhiều về tổng thể thiết kế nhưng được làm mới để mang lại cảm giác hiện đại hơn. Xe có bộ tem mới, các tùy chọn màu sắc đa dạng hơn cùng huy hiệu XTEC 2.0. Yên xe được thiết kế hai tông màu với đường chỉ khâu nổi bật, kết hợp cùng tem vành bánh tạo cảm giác thể thao hơn so với thế hệ trước. Xe được cung cấp với năm lựa chọn màu gồm đen bóng, đỏ Candy Blazing, xám mờ Axis Grey, xanh mờ Nexus Blue và nâu mờ Chestnut Brown.

Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,7cc, cho công suất 10,7 mã lực và mô-men xoắn 10,6 Nm. Theo công bố từ hãng, mức tiêu thụ có thể đạt khoảng 72 km/lít trong điều kiện lý tưởng, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ i3S tự động ngắt động cơ khi dừng xe và hệ thống APFI. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống ISG giúp khởi động êm hơn và giảm tiếng ồn khi đề máy, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý là việc bổ sung đèn cảnh báo khẩn cấp, lần đầu xuất hiện trên dòng Super Splendor. Hệ thống phanh vẫn bao gồm phanh đĩa trước kết hợp CBS nhằm tăng độ an toàn khi phanh gấp. Xe cũng có công tắc tắt động cơ đặt trên tay lái, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Super Splendor XTEC 2.0 được nâng cấp với cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối Bluetooth, hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn, đồng thời cung cấp thông tin tiêu hao nhiên liệu theo thời gian thực. Xe cũng có hiển thị mức pin điện thoại, đèn báo nhiên liệu thấp và cổng sạc USB Type-C, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Ấn Độ, Super Splendor XTEC 2.0 được bán ra với mức giá 86.500 rupee - khoảng 23,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.