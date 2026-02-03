Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn số một của khách Việt, đối thủ bám đuổi hụt hơi

Dự báo, vào năm 2025, phân khúc crossover cỡ trung sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực “nóng” nhất trên thị trường ô tô Việt Nam, bên cạnh MPV gia đình và SUV đô thị cỡ B, với doanh số cao nhất. Vì vậy, sự thành công của Mazda CX-5 rất đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc chứng kiến sự cạnh tranh từ Ford Territory và Hyundai Tucson.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong năm 2025, toàn bộ phân khúc SUV, crossover cỡ trung đã tiêu thụ 59.345 xe, tăng 8% so với năm trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt vẫn tập trung vào các mẫu xe đa dụng, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Năm 2025, phân khúc này tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ với khoảng 20 mẫu xe từ nhiều thương hiệu khác nhau, bao gồm Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, và nhiều cái tên khác. Trong số đó, Mazda CX-5 vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với doanh số 17.262 xe, tương đương gần 1.500 xe mỗi tháng. So với hai đối thủ, Ford Territory và Hyundai Tucson, Mazda CX-5 vượt trội hơn hẳn, khi Ford Territory chỉ bán được 12.786 xe và Hyundai Tucson chỉ đạt 9.243 xe.

Trong khi đó, Honda CR-V là mẫu xe duy nhất trong nhóm còn lại ghi nhận doanh số khả quan với 6.224 xe, mặc dù con số giảm nhẹ so với năm 2024. Các mẫu xe khác như Mazda CX-8 và KIA Sportage đều có doanh số thấp hơn.

Làn gió mới từ Mitsubishi Destinator

Khi mà các mẫu xe trong phân khúc SUV/crossover cỡ trung đang nỗ lực cạnh tranh với Mazda CX-5, sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi. Trong tháng đầu tiên mở bán, tân binh của phân khúc Destinator đã ghi nhận doanh số 2.377 xe, vượt qua cả Ford Territory và Hyundai Tucson, đồng thời chỉ xếp sau Mazda CX-5. Các chuyên gia cho rằng, thành công ban đầu của Destinator đến từ việc Mitsubishi tập trung vào giá trị thực dụng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng gia đình.

Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Mitsubishi Destinator có thể lật đổ vị thế của Mazda CX-5 hay không. Lịch sử cho thấy, nhiều mẫu xe mới có thể gây ấn tượng ban đầu nhưng không duy trì được doanh số lâu dài, như trường hợp của Ford Territory. Điều này xuất phát từ thói quen của người tiêu dùng, vốn thường ưu tiên những mẫu xe đã chứng minh được giá trị sử dụng ổn định theo thời gian.

Với sự xuất hiện của Destinator, cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV/crossover cỡ trung tại Việt Nam trong năm 2026 hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.