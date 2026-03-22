Mazda CX-5 đạt doanh số hơn 1.000 xe trong tháng 2/2026

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên đạt doanh số 19.278 chiếc trong tháng 2/2026. So với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 2 đã giảm tới 48% và giảm 10,8% so với tháng 2/2025.

Thị trường sau Tết Nguyên đán có phần không mấy khả quan, nhóm xe SUV/crossover cũng nằm trong xu hướng đi xuống. Ngay cả hãng xe VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 tiêu thụ tổng cộng 32.261 xe các loại, giảm khoảng 45% so với tổng doanh số tháng trước đó (58.919 xe).

Theo VAMA, chỉ có 5.856 chiếc SUV và crossover bán ra trong tháng 2, giảm 55% so với tháng 1, mức giảm sâu hơn khá nhiều so với trung bình. Mặc dù doanh số sụt giảm hơn một nửa, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị thế là mẫu xe dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ trung (cỡ C-D) tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe điện.

Cụ thể trong tháng 2, có 1.008 chiếc Mazda CX-5 được bán ra, trong khi tháng trước đó ghi nhận tới 2.104 chiếc rời đại lý. Đây là cái tên duy nhất trong phân khúc giữ được mức bán trên 1.000 xe mỗi tháng, đồng thời là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 2/2026.

Mazda CX-5 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế KODO hiện đại, cụm đèn LED sắc sảo như đôi mắt, lưới tản nhiệt 3D xếp tầng cùng kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4,590 x 1,845 x 1,680 mm tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn và cân đối. Bộ mâm 19 inch Goshintai, đuôi xe với ống xả kép mạ chrome giúp tổng thể trở nên thể thao và cao cấp hơn.

Bên trong khoang nội thất, Mazda CX-5 theo đuổi phong cách tối giản nhưng sang trọng, lấy người lái làm trung tâm. Vô lăng bọc da có sưởi, màn hình HUD, ghế ngồi thiết kế theo cấu trúc SkyActiv-Vehicle Architecture mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển dài.

Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi đáng giá như điều hòa tự động hai vùng, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời, cốp điện, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Hàng ghế sau rộng rãi, khoang hành lý dung tích 505 lít đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Mazda CX-5 được trang bị khối động cơ SkyActiv-G, dung tích 2.0L, cho công suất 154 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, mang lại cảm giác lái mượt mà, ổn định nhờ hệ thống G-Vectoring Control Plus.

Gói an toàn i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái giúp tăng tính an tâm. Dù vẫn còn hạn chế khi chưa có tùy chọn hybrid và khoang chứa đồ chưa thật sự nổi bật, Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc C-SUV, đặc biệt với những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao, đẹp, tiện nghi và giá hợp lý.

Trong tháng 2/2026, mẫu xe Ford Territory bán ra 730 chiếc, giảm tới 52,8% so với tháng 1 và xếp ở vị trí thứ 4 trong tháng. Tuy nhiên mẫu crossover cỡ C này vẫn có doanh số luỹ kế đạt 2.275 chiếc, xếp thứ 2 phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5.

Mẫu xe điện VinFast VF 7 có doanh số 807 chiếc, chỉ giảm 17,2% so với tháng trước, đồng thời vượt qua nhiều tên tuổi "nặng ký" khác để xếp thứ 2 phân khúc. Cái tên cuối cùng góp mặt trong top 5 cũng là mẫu xe ở phân khúc crossover cỡ C. Tháng 2 vừa qua, Hyundai Tucson bán ra 614 chiếc, giảm 47,1% so với tháng 1.