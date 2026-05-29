Hyundai Santa Fe thế hệ mới gây tò mò khi cắm sạc công khai

Loạt ảnh được đăng tải trên diễn đàn Bobaedream cho thấy nguyên mẫu Santa Fe mới đang kết nối với trạm sạc, đồng thời sở hữu cổng sạc đặt phía sau bên ghế phụ, đối diện vị trí nắp bình nhiên liệu truyền thống. Chi tiết này cho thấy Hyundai nhiều khả năng sẽ trang bị cả sạc AC lẫn sạc nhanh DC nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của dòng xe EREV.

Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, nguyên mẫu thử nghiệm vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế tổng thể của Santa Fe hiện hành. Một số thay đổi đáng chú ý nằm ở cụm đèn LED trước/sau và các cảm biến mới ở cản sau, được cho là phục vụ hệ thống quản lý nhiệt hoặc giám sát năng lượng cho bộ pin.

Khác với hybrid truyền thống hay plug-in hybrid, hệ truyền động EREV sử dụng mô-tơ điện để vận hành xe trong phần lớn thời gian, trong khi động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát điện nhằm sạc pin khi cần thiết. Cấu hình này mang lại cảm giác lái gần giống xe điện thuần EV nhưng vẫn duy trì sự tiện lợi cho những hành trình dài.

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Santa Fe EREV có thể sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp pin lithium-ion dung lượng trung bình. Triết lý vận hành được cho là tương tự các mẫu hybrid nối tiếp như Chevrolet Volt hay hệ thống Nissan e-Power.

Sự xuất hiện của Santa Fe EREV cho thấy Hyundai đang mở rộng chiến lược điện hóa theo hướng linh hoạt hơn, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện. Mẫu SUV mới được kỳ vọng sẽ hướng tới phạm vi hoạt động tổng hợp trên 900 km, đồng thời trở thành lựa chọn trung gian giữa Santa Fe Hybrid/PHEV và dòng xe điện Hyundai IONIQ.

Theo giới quan sát, Hyundai Santa Fe EREV có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, với Bắc Mỹ nhiều khả năng là thị trường đầu tiên mở bán.