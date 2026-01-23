Doanh số Mazda CX-5 "thăng hoa" trong năm 2025

Với vị thế là top 1 doanh số phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, Mazda CX-5 đã có khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 với 1000 xe bán ra trong tháng đầu năm 2025. "Đầu xuôi đuôi lọt". Mazda CX-5 đã có một năm kinh doanh thuận lợi khi ghi nhận tổng doanh số lên tới 17.262 xe được bán ra trong năm, tăng trưởng 16,8% so với năm 2024.

Thành công này là do chiến lược tài chính ấn tượng mà Mazda thực hiện trong năm 2025. Ngay từ tháng 3/2025, hãng đã thực hiện giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng cho CX-5. Thậm chí, từ tháng 4 đến tháng 7/2025, mức giảm giá lên tới 35-40 triệu đồng, tùy phiên bản.

Chương trình giảm giá từ 35 - 45 triệu đồng được hãng duy trì tới tận cuối năm 2025, nhờ đó giá Mazda CX-5 chỉ còn từ 704 triệu đồng. Ngoài ưu đãi của hãng, các đại lý cũng đưa ra những chương trình khuyến mại riêng khiến giá bán thực tế của mẫu SUV hạng C này chỉ còn dưới 700 triệu đồng, chỉ tương đương một chiếc SUV hạng B.

Mức giá bán hợp lý cùng với xu hướng tăng mua các dòng xe đa dụng của khách hàng Việt khiến Mazda CX-5 có một năm kinh doanh đầy thăng hoa. Đương nhiên không thể không nhắc tới trong phân khúc Mazda CX-5 mang tới cho khách hàng một chiếc xe không chỉ có được ngoại hình cao cấp mà còn sở hữu các trang bị ấn tượng, nhận được đánh giá tích cực từ phía những khách hàng đã sử dụng.

Mazda CX-5 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế KODO hiện đại, cụm đèn LED sắc sảo như đôi mắt, lưới tản nhiệt 3D xếp tầng cùng kích thước tổng thể 4,590 x 1,845 x 1,680 mm tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn và cân đối. Bộ mâm 19 inch Goshintai, đuôi xe với ống xả kép mạ chrome giúp tổng thể trở nên thể thao và cao cấp hơn.

Bên trong khoang nội thất, Mazda CX-5 theo đuổi phong cách tối giản nhưng sang trọng, lấy người lái làm trung tâm. Vô lăng bọc da có sưởi, màn hình HUD, ghế ngồi thiết kế theo cấu trúc SkyActiv-Vehicle Architecture mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển dài. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi đáng giá như điều hòa tự động hai vùng, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời, cốp điện, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Hàng ghế sau rộng rãi, khoang hành lý dung tích 505 lít đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Về vận hành, CX-5 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L công suất 154 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, mang lại cảm giác lái mượt mà, ổn định nhờ hệ thống G-Vectoring Control Plus. Gói an toàn i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái giúp tăng tính an tâm. Dù vẫn còn hạn chế khi chưa có tùy chọn hybrid và khoang chứa đồ chưa thật sự nổi bật, Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc C-SUV, đặc biệt với những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao, đẹp, tiện nghi và giá hợp lý.